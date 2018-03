"Igual, ahora mandan todo por mail así que me entero", agrega Verónica y cuenta que su hija no entiende cómo antes había pocos canales de televisión y que no existía el celular. "Le estoy bastante encima, me siento a hacer la tarea con ella y hasta tuve que ver tutoriales en Youtube porque cambiaron la forma de dividir y las cuentas se hacen de otra manera", relata.