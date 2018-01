"Es una polémica constante. Vos me preguntás, ¿está bien, está mal? A mí me dijo no voy a ir, y estoy autorizado para decirlo porque él me dijo que lo diga, ´no voy a ir porque yo voy con mi mujer´. Te digo más, yo escuché el audio que me dijo ´no voy porque no voy con mi mujer´ y no sabía a dónde se estaba refiriendo. Y me dijo no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí", agregó.