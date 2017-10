Obviamente, el más popular del cuarteto familiar, Diego, no podía ser menos. ¿Cómo Se enteró? Así se lo relató Dalma a Ángel De Brito: "El viernes, no bien me desperté, lo llame para contarle y él se puso a llorar y a decirme que estaba orgulloso y que no le entraba la felicidad en el cuerpo. Fue una charla muy linda. Antes de cortar le pedí que no dijera nada y él me respondió: 'Es que yo estoy muy feliz y acá no se lo puedo contar a nadie'. Le volví a pedir que me diera un día, porque quería filmar a mis amigas al contárselo, y me dijo '¡ay no te escucho bien!´, y me cortó. Ahí me dije 'ya está, cagamos'. Agarre el auto y me fui a contarle a mi abuela. En el tiempo que tardó en redactar el mensaje y encontrar la foto, me empezó a sonar el celu con capturas de pantalla de su publicación. Al principio me enojé, pero entendí que él necesitaba compartir su alegría".