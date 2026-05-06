Caso Lili Pink: emiten nueve órdenes de captura y vinculan a reconocido empresario nicaragüense por presunto lavado de activos y contrabando

Un operativo iniciado la semana pasada permitió destapar una sofisticada estructura de lavado de activos con conexiones empresariales en Colombia, Panamá y Nicaragua, según informes confirmados y documentos analizados por autoridades judiciales y bancarias - crédito Fiscalia

El megaoperativo de la Fiscalía General de Colombia reveló una red internacional de contrabando y lavado de activos que involucra a figuras empresariales de varios países, incluidas sociedades vinculadas a la Lili Pink.

La investigación, según documentos obtenidos por El Tiempo, incluye al menos nueve órdenes de captura vigentes y operaciones sospechosas entre Colombia y Panamá.

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El empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández es señalado como figura central en la trama. De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, Hernández es presidente de varias firmas establecidas en Panamá y ha ejercido control sobre empresas como Unique International SAS y Twome SA. Su actividad implica movimientos societarios y cambios frecuentes en el control accionario, así como ingresos y salidas en la propiedad de estas compañías, lo que lo posiciona entre los principales investigados.

La operación, iniciada la semana pasada, derivó en más de diez allanamientos contra la estructura directiva de las compañías.

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Una investigación coordinada por la Fiscalía incluyó el rastreo de transferencias, orden de captura contra varios empresarios y la identificación de sociedades pantalla que operaban entre distintos países para mover recursos - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web

Las autoridades rastrean transferencias de fondos, estructuras societarias con múltiples niveles y el uso de representantes legales, tesoreros y otros integrantes del entorno empresarial para facilitar presuntamente los movimientos ilícitos entre Colombia, Panamá y Nicaragua.

La trama del empresario nicaragüense en el caso Lili Pink

El papel de Malaquilla Bismar Hernández ha sido identificado como determinante en la conexión entre empresas panameñas y colombianas incluidas en el expediente.

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Hernández figuró inicialmente como presidente de Twome SA, firma panameña que ha controlado Unique International SAS, reconocida en Colombia por la fabricación de preservativos.

En repetidas ocasiones, Hernández notificó al ente registral colombiano Cámara de Comercio de Bogotá modificaciones en la situación de control sobre Unique International.

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En septiembre de 2023, canceló una solicitud anterior y presentó una nueva con Nepal Blue SA, otra empresa panameña en la que también ejercía la presidencia. Nepal Blue SA adquirió inmuebles en Madrid (Cundinamarca) y Bogotá a los empresarios Max Marvin Abadi Harari y David Abadi, ampliando así la red bajo investigación.

En menos de un año, Hernández entró y salió de la dirección y el control accionario de Unique International SAS.

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En junio de 2024, fue reemplazado por Nelson David Madrid Quintana, representante de Wondergate SA, otra compañía panameña que asumió relevancia en el proceso, en coincidencia con avances de la Fiscalía General de Colombia, según precisó El Tiempo.

Las órdenes de captura y los implicados clave

La lista de implicados incluye a Max Marvin Abadi Harari y David Abadi, señalados como articuladores del entramado de contrabando y lavado junto a Hernández.

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También están Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda SAS (distribuidora oficial de Lili Pink); Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera; y Jonnatan Villamil Soler, conductor y accionista de varias sociedades investigadas.

Excepto Walter Francisco Martínez Martínez —ya detenido e identificado como representante de importadoras señaladas como fachadas—, todos tienen órdenes de captura vigentes, acorde a fuentes de El Tiempo. El penalista Iván Cancino ejercerá la defensa de los principales procesados, entre ellos los Abadi, Hernández y otros de la red señalada.

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Max Marvin Abadi - crédito Captura de Pantalla X

Completan la nómina de personas bajo investigación Luz Adriana López López, Merlín Roxana Mendoza Arias, José Gustavo Torres Triana, Eliana Garay, Patricia Villalobos y el propio Nelson David Madrid Quintana. Empresas como Ginga Importaciones SAS y Blue Sky Importaciones SAS figuran como instrumentos para operaciones sospechosas entre Colombia y Panamá.

Negocios inmobiliarios, firmas de papel y cambios en las empresas

Las acciones del holding empresarial investigado se reflejan en transformaciones legales, operaciones de compraventa de inmuebles, la creación de firmas pantalla y la sustitución recurrente de representantes legales y presidentes en Unique International SAS y Twome SA.

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Unique International SAS, constituida en 2015 por Jonnatan Villamil Soler con un capital de apenas $10 millonescolombianos, funcionó como puente entre los negocios panameños y la red de distribución vinculada a Lili Pink.

Otras compañías panameñas, como Bestsea Blue S.A., participaron en los cambios de directiva y control accionario dentro de la estructura investigada. Las maniobras incluyeron la adquisición de predios y la circulación de fondos de origen incierto relacionados con las operaciones de la “cadena Lili Pink”.

Defensa de los acusados y reacción de Lili Pink

Los abogados defensores, liderados por Iván Cancino, niegan la comisión de delitos por parte de sus clientes y ultiman la presentación de la estrategia judicial. Por su parte, Lili Pink sostiene que todas sus operaciones comerciales nacionales e internacionales han cumplido la legalidad y que colaborará plenamente con las autoridades para probar la transparencia de sus transacciones.

Lili Pink informó que está asegurando el adecuado manejo de las acciones adelantadas por la Fiscalía en sus tiendas - crédito @lilipinkcol/IG y Fiscalía

Portavoces de la cadena ratifican su disposición a entregar toda la documentación requerida ante la justicia para esclarecer la legalidad de sus actividades empresariales.