Marius Borg utiliza la salud de la princesa Mette-Marit para pedir el arresto domiciliario: “Tiene una enfermedad que dificulta las visitas a la prisión”

Marius Borg y su madre, la princesa Mette-Marit de Noruega (Reuters)

El Tribunal del Distrito de Oslo ha rechazado este miércoles la petición de Marius Borg Høiby para pasar a arresto domiciliario bajo control telemático en la finca de Skaugum, residencia de sus padres, los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega. El magistrado encargado del caso ha fundamentado su negativa en el elevado riesgo de reincidencia por parte de Høiby, poniendo fin así a las expectativas de la defensa, que ha llegado a utilizar la salud de la princesa como argumento.

La solicitud se había presentado tras cumplirse los requisitos de acuerdo entre Marius Borg y los adultos residentes en la vivienda de Skaugum, tal como exige el artículo 184 de la Ley de Enjuiciamiento Penal noruega. Esta norma, tras una reciente reforma, permite la sustitución de la prisión preventiva por reclusión domiciliaria mediante tobillera electrónica en esos supuestos.

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Sin embargo, el juez Hans Nikolai Førde ha argumentado que el riesgo de que Høiby reincida “es significativo”, hecho por el que ha dictado su continuación en prisión preventiva hasta la sentencia, prevista para junio. Varios de los delitos se habrían cometido en esa misma vivienda, y además Borg ya había incumplido previamente una orden de alejamiento durante el periodo de investigación.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La vida de Marius Borg en prisión

La sala ha escuchado los motivos de la defensa y del propio acusado, que ha intervenido tras recibir permiso para dirigirse al tribunal. Según la crónica de Nettavisen, Høiby ha puesto de manifiesto las condiciones del aislamiento en la prisión de Oslo, donde, por motivos de seguridad y siguiendo el protocolo para acusados de delitos sexuales, apenas mantiene contacto humano: “Estoy en régimen de aislamiento en prisión, con muy poco contacto humano”.

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“Recibo quizás dos o tres visitas a la semana, pero aparte del contacto con los funcionarios, el contacto humano es mínimo. Las visitas también duran solo una hora aproximadamente. Es bastante duro no tener interacción social con alguien durante mucho tiempo”, ha manifestado el acusado al tribunal, citado por Nettavisen.

Marius Borg se escuda en la salud la princesa Mette-Marit

Uno de los argumentos empleados por la defensa se ha centrado en la salud de su madre, la princesa Mette-Marit, quien padece una fibrosis pulmonar. El acusado ha hecho referencia a esta circunstancia: “Tengo un familiar cercano con una enfermedad que dificulta las visitas a la prisión. Se debe a la mala calidad del aire, al moho y a que es un edificio antiguo”, ha expuesto Høiby, quien ha reconocido al juez que hablaba de su madre cuando le fue preguntado explícitamente al respecto.

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La princesa Mette-Marit se deja ver con su máquina de oxígeno (Reuters)

Otro aspecto abordado en la vista ha sido el consumo de drogas y alcohol, habitual motivo de control en los procedimientos de prisión domiciliaria. Høiby ha declarado ante el tribunal que ese “es un capítulo cerrado en mi vida”, y se ha comprometido a evitar cualquier comportamiento que pudiera conllevar la revocación de la medida, expresando su deseo: “Haré todo lo posible por salir de esa celda y no quiero volver. Además, me han dicho claramente que no habrá una segunda oportunidad”.

La reincidencia de Marius Borg

El juez Førde ha recordado que varios de los delitos imputados se habrían cometido en Skaugum, la residencia en la que Høiby solicitaba cumplir el arresto, y que el acceso a dispositivos electrónicos desde ese domicilio le permitiría contactar de nuevo con víctimas, incumpliendo potencialmente órdenes de alejamiento vigentes. Además, se ha recordado que Høiby ya fue detenido hasta en cuatro ocasiones durante la investigación por incidentes relacionados con el quebrantamiento de prohibiciones judiciales.

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Marius Borg en imagen de archivo (Reuters)

Durante la audiencia, celebrada en la sala 127 del tribunal, se ha levantado la restricción inicial que impedía la presencia de la prensa, lo que ha permitido que se conozcan detalles como la actitud del acusado durante la exposición del fallo: “Vestido con chaqueta azul oscuro, pantalones a juego y zapatillas blancas, Høiby tomó asiento junto a uno de sus abogados defensores, René Ibsen, y miró fijamente al juez mientras explicaba los motivos de la decisión”, relata Nettavisen. Pese a la negativa de la sala, la defensa de Marius Borg Høiby ha avanzado que presentará un recurso de apelación.