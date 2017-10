Hace un tiempo, Dalma había expresado que, de alguna manera, ya había perdido las esperanzas para casarse con su novio: "Ya solté ese tema (el del casamiento). Como un globo que se va…Para mí, habría sido otra cosa si no quisiera tener hijos. Sería un deseo que no resignaría Andrés no quiere. Tiene muy bajo perfil. Sería mucha exposición. No tendría drama en ir conmigo al Registro Civil. ¡Pero yo quiero quiero la fiesta! (risas). La verdad, me enamora por cosas mucho más importantes que el casamiento. Convivo con él y nos elegimos. Valoro más tener un proyecto familiar que un anillo o un papel".