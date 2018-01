"Es cosificación si te están obligando a hacer lo que no tenés ganas, te tratan como un objeto y te obligan a hacerlo por el simple hecho de vender. Pero si te sentís bien con tu cuerpo y tenés ganas de mostrarte, sos libre. No te estás cosificando (…). No por eso sos fácil, un objeto y estás calentando. Simplemente hacés lo que querés", agregó la joven.