Por último, la rubia aseguró que no le da importancia a las críticas: "Hay veces que ni leo porque sé que me caliento y empiezo con los mensajes, entonces ni abro la noticia, a no ser que haya algo que me duela o que no es real o que me deja en un lugar que no me gusta, ahí sí soy de reaccionar. Cada uno tiene que hacer su laburo y ver que puede incorporar".