Sin dar nombres, Brédice contó que vivió situaciones en las que debió frenar y ubicar a un compañero. "A mí me ha pasado con un actor que me tocaba en el corte y le dije '¿Sabés qué, bombón? Vos me tocás cuando dicen 'acción'. Porque acá hay un montón de técnicos y nadie me está faltando el respeto'", reveló.