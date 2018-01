Al respecto, contó cómo se hacen las escenas subidas de tono en las novelas para evitar cualquier mal entendido entre compañeros: "La experiencia en trabajar me indica que un beso en la ficción no está escrito porque sí, es un antes y un después en la historia de los personajes. Cuando uno está dando un beso no está solo en un estudio practicando, no se ensaya un beso, al menos que el director lo pida. Es verdad que si por ejemplo hay que sacarse la remera, la mujer está más expuesta, pero hay cuestiones para cuidarla. Se habla todo, se habla con la compañera, con el director y con el equipo de trabajo".