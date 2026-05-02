Julio Berdegué deja el gabinete de Sheinbaum para apoyar durante revisiones del T-MEC

Julio Berdegué, ex secretario de Agricultura de México, será asesor durante proceso de revisión del T-MEC

A través de un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué deja la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, siendo sustituido por Columba López Gutiérrez.

El nuevo cargo de Berdegué será apoyando al Gobierno de México asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas. El cambio se da en el contexto de revisión del T-MEC.

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La presidenta Sheinbaum asigna ahora a Berdegué la coordinación y asesoría en los asuntos agroalimentarios internacionales del Ejecutivo. Las funciones incluyen la protección de los intereses del campo mexicano ante Estados Unidos y Canadá en la revisión del T-MEC, según el mismo comunicado.

Berdegué enfrentó durante su gestión temas como la presión internacional sobre el comercio agrícola, la presencia persistente del gusano barrenador, el cambio climático y la escasez de agua, así como la caída de los precios de los granos básicos y las negociaciones agrícolas en el marco del T-MEC.

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El ahora ex titular de la Sader destaca en sus redes sociales el “honor de haber servido a México” y confirma que trabajará con López Gutiérrez en la transición del sector.

México y Canadá avanzan en inversión, agroexportaciones y modernización comercial rumbo a la revisión del T-MEC.

El comunicado detalla que López Gutiérrez es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y posee una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se subraya que acumula más de 30 años de experiencia en agroecología.

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Convenio con Estados Unidos

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué anunció el pasado mes la firma de un convenio con The Nature Conservancy, enfocado en fortalecer la sustentabilidad del campo mexicano.

Mientras la exportación de ganado a Estados Unidos sigue suspendida, la dependencia lanza un programa de capacitación nacional para transformar la productividad agroalimentaria.

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El objetivo principal es implementar prácticas responsables y adaptativas en la ganadería, los cultivos clave y la acuacultura, según informa el sitio oficial de la Secretaría.

El convenio dado a conocer por Berdegué este 17 de abril contempla como eje la adopción de prácticas agropecuarias sustentables, con énfasis en la ganadería sin deforestación, la adaptación del maíz y frijol al cambio climático, y la expansión de proyectos de acuacultura sustentable en el golfo de California.

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La colaboración con The Nature Conservancy da continuidad a esfuerzos previos e incorpora estrategias para que la producción agropecuaria nacional cumpla estándares internacionales de sostenibilidad.

Primera mujer en Secretaría de Agricultura

La presidenta Claudia Sheinbaum nombra a Columba Jazmín López Gutiérrez como primera mujer titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), tras la renuncia de Julio Berdegué Sacristán. Este relevo ocurre hoy 1 de mayo de 2026, en un hecho sin precedente para la política agrícola nacional.

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La jefa del Ejecutivo federal designa a López Gutiérrez en el contexto de la próxima revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

La funcionaria, con más de 30 años de experiencia en el sector, es ingeniera agrónoma y agroecóloga.

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En su carrera federal, López Gutiérrez ejerció como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar hasta marzo de 2025 y antes coordinó áreas estratégicas dentro de la propia SADER. Además, dirigió la Comisión de Recursos Naturales (CORENADR) de la Ciudad de México entre 2018 y 2024.

Por instrucción presidencial, Berdegué Sacristán asume tareas de coordinación internacional agroalimentaria. El gobierno encomienda al ex secretario defender la agenda del campo ante los socios comerciales de América del Norte y coordinar la defensa técnica y política frente a los desafíos del T-MEC.

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