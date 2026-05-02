México

Julio Berdegué deja el gabinete de Sheinbaum para apoyar durante revisiones del T-MEC

El ex funcionario asesorará en asuntos agroalimentarios internacionales

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Primer plano de Julio Berdegué con gafas y bigote, fondo verde. Al lado, banderas de Canadá, Estados Unidos y México sobre un pedestal blanco
Julio Berdegué, ex secretario de Agricultura de México, será asesor durante proceso de revisión del T-MEC

A través de un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué deja la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, siendo sustituido por Columba López Gutiérrez.

El nuevo cargo de Berdegué será apoyando al Gobierno de México asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas. El cambio se da en el contexto de revisión del T-MEC.

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La presidenta Sheinbaum asigna ahora a Berdegué la coordinación y asesoría en los asuntos agroalimentarios internacionales del Ejecutivo. Las funciones incluyen la protección de los intereses del campo mexicano ante Estados Unidos y Canadá en la revisión del T-MEC, según el mismo comunicado.

Berdegué enfrentó durante su gestión temas como la presión internacional sobre el comercio agrícola, la presencia persistente del gusano barrenador, el cambio climático y la escasez de agua, así como la caída de los precios de los granos básicos y las negociaciones agrícolas en el marco del T-MEC.

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El ahora ex titular de la Sader destaca en sus redes sociales el “honor de haber servido a México” y confirma que trabajará con López Gutiérrez en la transición del sector.

México y Canadá avanzan en inversión, agroexportaciones y modernización comercial rumbo a la revisión del T-MEC.
México y Canadá avanzan en inversión, agroexportaciones y modernización comercial rumbo a la revisión del T-MEC.

El comunicado detalla que López Gutiérrez es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y posee una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se subraya que acumula más de 30 años de experiencia en agroecología.

Convenio con Estados Unidos

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué anunció el pasado mes la firma de un convenio con The Nature Conservancy, enfocado en fortalecer la sustentabilidad del campo mexicano.

Mientras la exportación de ganado a Estados Unidos sigue suspendida, la dependencia lanza un programa de capacitación nacional para transformar la productividad agroalimentaria.

El objetivo principal es implementar prácticas responsables y adaptativas en la ganadería, los cultivos clave y la acuacultura, según informa el sitio oficial de la Secretaría.

El convenio dado a conocer por Berdegué este 17 de abril contempla como eje la adopción de prácticas agropecuarias sustentables, con énfasis en la ganadería sin deforestación, la adaptación del maíz y frijol al cambio climático, y la expansión de proyectos de acuacultura sustentable en el golfo de California.

La colaboración con The Nature Conservancy da continuidad a esfuerzos previos e incorpora estrategias para que la producción agropecuaria nacional cumpla estándares internacionales de sostenibilidad.

Primera mujer en Secretaría de Agricultura

La presidenta Claudia Sheinbaum nombra a Columba Jazmín López Gutiérrez como primera mujer titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), tras la renuncia de Julio Berdegué Sacristán. Este relevo ocurre hoy 1 de mayo de 2026, en un hecho sin precedente para la política agrícola nacional.

La jefa del Ejecutivo federal designa a López Gutiérrez en el contexto de la próxima revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

La funcionaria, con más de 30 años de experiencia en el sector, es ingeniera agrónoma y agroecóloga.

En su carrera federal, López Gutiérrez ejerció como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar hasta marzo de 2025 y antes coordinó áreas estratégicas dentro de la propia SADER. Además, dirigió la Comisión de Recursos Naturales (CORENADR) de la Ciudad de México entre 2018 y 2024.

Por instrucción presidencial, Berdegué Sacristán asume tareas de coordinación internacional agroalimentaria. El gobierno encomienda al ex secretario defender la agenda del campo ante los socios comerciales de América del Norte y coordinar la defensa técnica y política frente a los desafíos del T-MEC.

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