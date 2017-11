"Buenas tardes, como habrán advertido no está sentado aquí Víictor Hugo Morales. Hoy no está Víctor Hugo porque ya no está en la empresa. A partir de hoy el noticiero va a ser diferente, pero no quería dejar de destacar que a lo largo de este año y medio hemos compartido este espacio con un enorme profesional, con una destacada figura del periodismo, de quien hemos aprendido mucho y a quien vamos a extrañar. Seguramente con el correr de las horas ustedes tendrán más noticias al respecto".