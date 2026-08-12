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Un estudio encuentra productos químicos no revelados en la mayoría de los productos de cuidado personal

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MARTES, 11 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los ingredientes que aparecen en tu champú, protector solar o loción para bebés puede que no cuenten toda la historia.

En un estudio recién publicado en la revista Environment & Health, investigadores que analizaron 113 productos de cuidado personal y limpieza encontraron que el 98% contenía al menos un químico no revelado en la etiqueta.

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Y el 85% contenía al menos un químico no revelado con riesgos para la salud conocidos o sospechosos.

Incluso los productos comercializados como "naturales", "no tóxicos" u "orgánicos" contenían con frecuencia productos químicos no revelados relacionados con daños para la salud, según los resultados.

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"Eso significa que alguien puede leer cuidadosamente las listas de ingredientes, elegir productos 'limpios' y aun así acabar expuesto a los mismos químicos que intentaban evitar", dijo la autora principal Jenna Hua, del Instituto de Investigación del Millón de Marcadores.

El estudio también mostró que más de una cuarta parte de los productos contenían productos químicos que contradecían sus propias etiquetas o páginas web de las empresas.

Las pruebas identificaron productos químicos sintéticos en algunos productos comercializados como "100% naturales", ftalatos en algunos productos etiquetados como "libres de ftalatos" y alérgenos conocidos en algunos productos "hipoalergénicos".

Pero los investigadores subrayaron que esto no significa necesariamente que los fabricantes añadieran estos productos químicos a propósito.

La contaminación puede filtrarse a través de materias primas, equipos de procesamiento, reacciones químicas, almacenamiento o envases.

Actualmente, la supervisión estadounidense depende en gran medida de la divulgación de ingredientes por parte de los fabricantes.

Los autores sostienen que analizar productos terminados y envasados para detectar productos químicos no revelados debería ser una parte estándar de la seguridad y control de calidad del producto.

"La gente no debería necesitar un laboratorio de química para saber qué trae a sus casas o qué se pone en la piel", dijo Hua en un comunicado de prensa. "La próxima generación de seguridad de productos debe mirar más allá de la etiqueta y comprobar qué es lo que realmente existe."

Más información

La Asociación de Productos Naturales tiene más información sobre productos naturales.

FUENTE: HealthDay TV, 11 de agosto de 2026

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