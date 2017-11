"Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!". De esta manera Victor Hugo Morales confirmaba en su cuenta de Twitter su desvinculación del canal de noticias del Grupo Indalo.