La televisión no está ajena a este cambio de paradigma. Hoy, gracias al streaming y al On demand, se puede elegir qué ver, cuándo y dónde. Ya no hay que correr para ver un programa, si no llegás a tiempo podés grabarlo y mirarlo cuando quieras. Tiene un costo extra, pero cada vez más gente elige pagarlo para tener esa comodidad. Los chicos y los adolescentes merecen un párrafo aparte, nacieron con la posibilidad de elegir, son sus propios gerentes de programación.