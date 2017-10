Entonces, el único invitado que se animó a dar un paso al frente y contar una historia conmovedora fue Luciano El Tirri Giugno (50), el primo de Marcelo Tinelli (57) y ex miembro de la banda Los Fabulosos Cadillacs.

"El alcohol. Yo desde muy chico, cuando arranqué con Los Cadillacs, lo veía como diversión. Tomar, tomar. No me di cuenta y pasaron los años. Me desperté hace ocho años prácticamente muerto", narró El Tirri y prosiguió: "Me tomé dos magnum de vodka sin comer y dije 'hoy es el último día que tomo' en mi vida. Y no lo probé más".