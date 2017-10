"Yo me acordaba el otro día una anécdota de mi sobrinito, que me vino a ver al teatro y le dije: '¿quién fue el que más te divirtió?'. Y me dice: 'me divertiste vos y el que se daba un beso con vos'. Y él se lo tomó con una naturalidad tan grande que él vio un beso entre dos personas y no distinguió quiénes eran. Yo creo que después, cuando crecemos, nos vamos contaminando con el afuera", expresó.