El enfrentamiento entre LAM y Nicolás Magaldi por la grieta que divide a la televisión: el uso de barbijos al aire

Cinthia Fernández y Nicolás Magaldi

“¡Te banco! ¡Me parece una excelente propuesta!”, dijo en Twitter Karina Iavícoli ante la iniciativa de Nicolás Magaldi de salir al aire delante de cámara con barbijo, en medio de la segunda ola de coronavirus. Consistente con lo que escribió en las redes, la periodista estuvo invitada en Los ángeles de la mañana y usó todo el tiempo tapaboca, lo que generó un cruce con sus ex compañeras que la tildaron, a ella a quienes se sumaron a la medida, de “demagogos”.

Karina Iavicoli apoyó a Nicolás Magaldi

El conductor de El show del problema no dudó en responderle a las angelitas. “No somos una casta superior. Somos lo mismo que otra persona, somos laburantes (...) No es una cuestión de atacarnos entre nosotros, es protegernos, dar un buen mensaje. Hay que dejar de vivir la tele como una careta y vivirla como realmente somos. No puede ser que se sienten sobre su verdad y cuestionen absolutamente todo (...) Dejen de sacarse fotos en los cortes y úsenlo”, dijo en La Once Diez sobre su decisión de usar tapaboca, como lo hace toda la gente en la calle y en sus trabajos, de manera obligatoria desde hace un año.

Cinthia Fernández tomó el guante y usó sus redes sociales para responderle: “Ah y cómo seguro preparas rutina de tu gran éxito en tv no los podes mirar pero tranqui que preguntamos a los médicos en vivo tema foto siga con el éxitocastacasseñor cariño angelical”.

Cinthia Fernández vs. Nicolás Magaldi

Todo comenzó el domingo por la noche cuando, preocupado ante el avance de la segunda ola de COVID-19 y tras la triste noticia de la muerte de Mauro Viale, Magaldi tuiteó: “Es preocupante la situación. A partir de mañana me verán conduciendo con el barbijo al aire. No cambia la manera de hacer tv. Cambia la forma en la que nos cuidamos. Más cuidado y más ejemplos. Invito a todos mis colegas a hacer lo mismo. #Barbijosenlatv”.

En diálogo con Teleshow, explicó: “Lo decidí anoche, fue algo genuino que surgió por el momento que estamos atravesando, no estamos ajenos a nada; más allá de todo lo que implementamos, me pareció ideal empezar desde hoy. Siempre lo pensé. Creo que ahora con todo el aprendizaje que tenemos y lo que nos pasa, es momento de usarlos. Que todo aquel que considere lo use. Es cuidarnos nosotros, cuidar al otro y contagiar responsabilidad: triple efecto, ¿no?”.

Si bien varios colegas se sumaron a su propuesta (desde el lunes los conductores de la Tv Pública usan tapaboca, al igual que los de varios programas de Canal Nueve o Tv Nostra, el nuevo ciclo de Jorge Rial con Diego Ramos, Marina Calabró y Ángela Larena, por mencionar algunos ciclos), otros se mostraron reticentes y hasta la criticaron.

Los conductores de la Tv Pública con barbijo

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre los tildó de “demagogos” a aquellos panelistas y conductores que usaron barbijo y Cinthia Fernández y Mariana Brey defendieron su decisión de no usarlo estando al aire argumentando que entre ellas mantenían la correspondiente distancia. Invitada al ciclo, Karina Iavicoli quien también trabajó allí, fue con protección: “Creo que poniéndome el barbijo me cuido yo y las cuido a ustedes. Es una cuestión de responsabilidad”.

La periodista no encontró apoyo entre sus ex compañeras y tras el corte no volvió a estar al aire, no explicaron los motivos. En respuesta a las críticas por usar barbijo, Magaldi se explayó en un programa radial: “Creo que el tapabocas es algo que estamos acostumbrados a usarlo todos y parece que llegó una escena donde no estábamos acostumbrados pero debería estar, que es en el aire. Me parece que Jorge Rial lo decía, si le estamos pidiendo a la gente que use el tapabocas, me parece que no suma ni siquiera reavivar la polémica. He escuchado a varios colegas criticar esta medida y me parece que va mucho más allá de mirar el propio ombligo. La gente puede decir ´che, pero un año tarde’, no, no es un año tarde. Nosotros en nuestro trabajo hemos cumplido con todos los protocolos que se nos ha pedido. Es una chance más a reducir una probabilidad. Porque todos queremos que no cierren un local o volver a vivir como el 2020, que fue una mier...No sé por qué hay una opositora a la medida, si no lo querés hacer, está todo bien, ¿pero que lo critiques?, allá vos. Son todos infectólogos”.

Y agregó: “¿Hablar de demagogia? Demagogia sería vestirme con una escafandra, yo lo que digo es que no me estoy salvado del covid por usar tapabocas, demagogo sería los que no lo usamos durante mucho tiempo, pienso en mi hermano que es médico y trabaja 12 horas, la gente a veces es demasiado copetuda y miran a todos por arriba como diciendo ‘me voy a Miami y me vacuno allá’. Yo tengo otra visión, si puedo sumar un poco más ¿por qué no? Acá no hay publicidad mala, ¿quién te puede negar que usar un tapabocas está mal?”.

