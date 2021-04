Lo nuevo de Elite, la segunda temporada de Luis Miguel, el reencuentro de Friends y todas las novedades del mundo de las series

Hugh Laurie, y una serie de Agatha Christie

Hugh Laurie (Crédito: Rob Latour / Shutterstock)

El recordado actor de la serie House se suma a un nuevo proyecto. Se trata de la adaptación de la novela de Agatha Christie Why Didn’t They Ask Evans?, que tomará forma de una miniserie de 3 episodios y que recién llegará en 2022, sin plataforma o canal confirmado hasta el momento.

Elite estrena temporada

Parte del elenco de la cuarta temporada de "Elite" (Crédito: EFE / Foto cedida por Netflix)

Nuevos personajes y una renovación de temas se suman a la cuarta entrega de la serie española para Netflix, Elite. El 18 de junio comenzaremos a acercarnos a este mundo dentro del colegio secundario de Las Encinas. Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch y Diego Martín son algunos de los actores que se suman a esta temporada que acompañarán a los personajes ya conocidos de Guzmán, Samuel, Ander, Omar, Rebeca y Cayetana.

The Crown, comienzan las grabaciones

Imelda Stauton (Crédito: Shutterstock)

Se dio a conocer la fecha de comienzo de grabación de la quinta entrega de la serie sobre la realeza británica, The Crown. Con un nuevo elenco, que incluye a Imelda Stauton como la Reina Isabel II, Jonathan Pryce como Phillip, Lesley Manville como la Princesa Margarita, Elizabeth Debicki como Lady Di, Dominic West como el Príncipe Carlos y Andrew Scott como el ex primer ministro británico Tony Blair. La serie comenzará a rodarse en el mes de julio y se espera que la veamos para finales de este año o apenas comience el 2022.

Reunión de Friends

El reencuentro de "Friends"

“¿Podríamos estar más emocionados?” Esta fue la frase que acompañó al posteo de la cuenta de Friends en Instagram. Ya es un hecho. La reunión fue rodada en estos días y la veremos próximamente en HBO MAX, sin fecha exacta aún del lanzamiento. Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) y Matthew Perry (Chandler Bing) volverán a ser parte de nuestras vidas al menos por un tiempo más.

Los 39 escalones, se convierte en serie

Benedict Cumberbatch (Crédito: Beretta / Sims / Shutterstock)

El clásico film de Alfred Hitchcock será protagonizado para la plataforma Netflix por el actor británico, Benedict Cumberbatch. La serie está ambientada en la actualidad, a diferencia de la película original, Contará con seis episodios y comenzaría a grabarse en los próximos meses.

Papás por encargo llega a Disney

"Papás por encargo"

Comenzaron las grabaciones de la nueva serie de Disney Plus que veremos a comienzos de 2022. California, Farah Justiniani de La Voz Kids, es la protagonista de esta historia familiar donde ella buscará, junto a sus tres padres adoptivos, a su madre que desapareció misteriosamente hace algunos años.

Campanella y su llegada a Paramount+

Juan José Campanella (Crédito: AFP / STR)

Los enviados es el título de la serie que está preparando el director argentino Juan José Campanella para la señal Paramount +. La historia, que se está rodando en Ciudad de México, se centra en dos sacerdotes enviados por el Vaticano para investigar unas prácticas de curación de otro padre, que no serían las más convencionales. El elenco lo componen Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez.

In treatment, cuarta temporada

Trailer de la cuarta temporada de "In Treatment"

La serie que tuvo su versión en la Argentina (En terapia con Diego Peretti) regresa con nueva entrega, con Uzo Aduba como protagonista en el rol de psicóloga Broke Taylor. El elenco estará compuesto además por Anthony Ramos, Liza Colón-Zayas, John Benjamin Hickey, Quintessa Swindell y Joel Kinnaman. La ficción llega el 23 de mayo a HBO.

Luis Miguel, la serie estrena la segunda temporada

El actor mexicano Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel (Crédito: EFE / Mario Guzmán)

La espera terminó y el 18 de abril, un día antes del cumpleaños del artista, llega la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Serán 8 nuevos episodios para esta historia que recorrerá los años de adultez, la explosión de lo que fueron los boleros en la carrera de Luismi, la búsqueda de su madre y por qué no tuvo contacto con su hija Michelle Salas (interpretada por la actriz argentina Macarena Achaga).

Día de gallos, la serie de freestyle

Serie "Día de gallos"

Una nueva serie con actores argentinos llega de la mano de Warner Media. Esta producción se centra en el mundo de las batallas de freestyle y el mundo de la música. Angela Torres, Ecko y Tomás Wicz, forman parte del elenco de la serie que tiene 10 episodios de 45 minutos. La ficción finalizó su grabación pero todavía no se anunció su fecha de estreno.

SEGUÍ LEYENDO