Nicolás Magaldi apuntó contra quienes cuestionaron su iniciativa de usar barbijos en televisión: “Es mejor dejar de sacarse fotos en los cortes y usar tapabocas”

Nico Magaldi respondió a las críticas por su iniciativa a usar barbijo en la TV (Audio: "Por si las moscas" - La Once Diez)

Luego de que se conociera la noticia de la muerte de Mauro Viale por una complicación en su cuadro de COVID-19 y en medio de una segunda ola de contagios, Nicolás Magaldi tomó una iniciativa para tener una mayor prevención y cuidados en los estudios de televisión. “Es preocupante la situación. A partir de mañana me verán conduciendo con el barbijo al aire. No cambia la manera de hacer tv. Cambia la forma en la que nos cuidamos. Más cuidado y más ejemplos. Invito a todos mis colegas a hacer lo mismo. #barbijosenlatv”, escribió en su cuenta de Twitter.

Nicolás Magaldi pidió que se usen barbijos delante de cámara

Ante esta decisión, algunos de sus colegas, entre ellos Yanina Latorre, lo tildaron de “demagogo”, definición que fue rechazada por el conductor de El show del Problema, por El Nueve. En diálogo con Por si las moscas, por La Once Diez, se mostró molesto y explicó su postura.

“No sabía que iba a tener semejante impacto y que iba a levantar tanto la polémica. Creo que el tapabocas es algo que estamos acostumbrados a usarlo todos y parece que llegó una escena donde no estábamos acostumbrados pero debería estar, que es en el aire. Viendo la noticia de Mauro Viale, me dio una especie de sensibilidad. Yo hace un año y medio que no veo a mis viejos, que están en Bariloche. La pandemia me ha saco muchas cosas, entre ellas no poder despedir a mi abuela el año pasado”, comenzó diciendo.

En esa línea, se refirió a las críticas que recibió: “Me parece que Jorge Rial lo decía, si le estamos pidiendo a la gente que use el tapabocas, me parece que no suma ni siquiera reavivar la polémica. He escuchado a varios colegas criticar esta medida y me parece que va mucho más allá de mirar el propio ombligo. La gente puede decir ´che, pero un año tarde’, no, no es un año tarde. Nosotros en nuestro trabajo hemos cumplido con todos los protocolos que se nos ha pedido. Es una chance más a reducir una probabilidad. Cumple una triple función: me cuido, te cuido y encima damos un mensaje porque todos queremos que no cierren un local o volver a vivir como el 2020, que fue una mier...No sé por qué hay una opositora a la medida, si no lo querés hacer, está todo bien, ¿pero que lo critiques?, allá vos. Son todos infectólogos”.

Y agregó: “¿Hablar de demagogia? Demagogia sería vestirme con una escafandra, yo lo que digo es que no me estoy salvado del covid por usar tapabocas, demagogo sería los que no lo usamos durante mucho tiempo, pienso en mi hermano que es médico y trabaja 12 horas, la gente a veces es demasiado copetuda y miran a todos por arriba como diciendo ‘me voy a Miami y me vacuno allá’. Yo tengo otra visión, si puedo sumar un poco más ¿por qué no? Acá no hay publicidad mala, ¿quién te puede negar que usar un tapabocas está mal?”.

Por último, cerró: “En algún punto me sentí molesto por la crítica de los que se creen más especialistas que los especialistas. Ese nivel de discusión o de argumento berreta...no somos una casta superior. Somos lo mismo que otra persona, somos laburantes (...) No es una cuestión de atacarnos entre nosotros, es protegernos, dar un buen mensaje. Hay que dejar de vivir la tele como una careta y vivirla como realmente somos. No puede ser que se sienten sobre su verdad y cuestionen absolutamente todo (...) Dejen de sacarse fotos en los cortes y úsenlo”.





SEGUIR LEYENDO: