El tierno recibimiento de la hija de Darío Barassi a su abuela, que se vacunó contra el coronavirus: “Pienso en este abrazo”

El recibimiento de la hija de Darío Barassi a su abuela, recién vacunada

La segunda ola de coronavirus en Argentina es cada más fuerte. Este martes, en Argentina hubo récord de casos: confirmaron 27.001 nuevos contagios. Además se comunicaron 217 muertos. Desde que comenzó la pandemia, el total de infectados asciende a 2.579.000 y las víctimas fatales son 58.174. Sin embargo, en medio de este triste panorama, algunas personas ya tuvieron la fortuna de vacunarse.

Una de ellas fue la madre de Darío Barassi, quien finalmente ya recibió la primera dosis. Con mucha alegría y emoción, el conductor de 100 argentinos dicen compartió un video en su Instagram -donde tiene más de dos millones y medio de seguidores - que muestra el momento en el que su pequeña hija Emilia va a recibir a su abuela luego de este acontecimiento.

“La vi muy poco hoy a la Pipi. Hoy vacunaron a mi vieja… Y yo pienso en este abrazo. Te amo enana. Te quiero viejita”, escribió junto a las imágenes en las que se la ve a la nena yendo a abrazar a la madre del actor. En una story anterior, también había publicado el certificado de vacunación de su madre, donde expresó: “¡Qué alivio, vieja querida!”.

El recibimiento de la hija de Darío Barassi a su abuela, recién vacunada

Cabe destacar que a fines de enero, el actor se había contagiado esta enfermedad, razón por la cual debió ausentarse algunos días de su programa en El Trece, momento en el que fue reemplazado por Monchi Balestra. A su regreso, expresó frente a su audiencia: “Buenas, buenas... bienvenidos a una nueva edición, qué lindo estar de vuelta, por favor, qué placer. Me tomo dos segundos para agradecerle sobre todo al canal, a Boxfish por el aguante, por bancarme, por ayudarme, acompañarme en el tránsito de esta enfermedad que la verdad que es un garronazo, la saqué liviana...”. Y agregó: “Gracias a Dios, gracias a la vida, mi mujer, mi hija también. A ustedes, al público, que nos siguió haciendo el aguante todo el tiempo, de verdad gracias por estar, por hacerme el aguante, por tirarme la mejor”.

En una entrevista que el actor brindó a Teleshow en septiembre, se había referido a su rol como papá. “Me descubro: soy muy buen padre. ¡No sé qué me pasa! Pensé que iba a ser infumable, pero mi fuerte es lo lúdico. y ella se prende en todas. Con una sábana y una tela, yo ya soy una princesa de Disney; con un almohadón ella está en su castillo, me convierto en caballo, después somos auto, aviones. Soy así desde que nació y el pediatra en un momento me dijo: “Che, está muy sobreestimulada, está muy pasada. Alguno de los dos está un poquito pasado”. Me hice el boludo, pero claramente era yo. Cuando estaba solo con mi hija, desde que tiene un mes la pendeja, le hacía shows, le cantaba. Entonces, aprendí a dosificarlo, pero puedo estar horas jugando. Insoportable, pero en eso soy bueno”, señaló.

Y explicó que, de alguna manera, agradece el tiempo que le dio el aislamiento para disfrutarla. Además, contó una divertida anécdota: “Tengo un video espectacular. Como no la expongo en redes no lo puedo compartir. pero se lo mandé hasta a un primo segundo que vive en Villa María para que la vea. Estábamos viendo juntos el primer programa y la tenía a la gorda tirada encima mío con el pañal, comiéndose una banana, y de repente me ve aparecer, se endereza y dice: “Papá...”, con una cara de duda. no entendía nada de nada. Me tiene loco mi hija. Loco, loco, loco”.





SEGUIR LEYENDO: