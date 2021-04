La amenaza de Diego Junior: “No tengo prisa pero los veré caer uno por uno”

ROME, ITALY - OCTOBER 12 : Diego Armando Maradona Junior (L) and Diego Armando Maradona (R) during the 'Match of Peace - United for Peace', charity soccer match promoted by the Schools for Encounter foundation, an organization boosted by Pope Francis, at Olimpico stadium in Rome, Italy on October 12, 2016. (Photo by Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

Luego de una semana movida para el clan Maradona, luego de que Matías Morla rompiera el silencio a más de cuatro meses de la muerte del Diez, Diego Junior usó sus redes sociales y realizó una contundente amenaza, aunque no da nombres.

“Non ho li fretta ma li vedró cadere uno ad uno (No tengo prisa pero los veré caer uno por uno)”, escribió el hijo de Cristiana Sinagra en una de sus historias de Instagram junto con una foto de él, delante de un mural de su padre.

Diego Maradona Junior: "No tengo prisa pero los veré caer uno por uno"

En otro posteo, escribió, también en Italiano, con una foto de su padre cuando jugaba en Nápoles: “Eri tropp buono questa e la verita ma io no e se ne acorgeranno (Eras demasiado bueno, pero yo no lo soy y se darán cuenta)”. En las historias anteriores había subido otras imágenes del ídolo futbolístico jugando cuando era joven y una de sus últimos meses, con la el texto: “Te amo capitán”.

"Eras demasiado bueno, pero yo no lo soy y se darán cuenta", escribió Junior

De esta manera, el mayor de los Maradona, que fue reconocido por su padre recién tres décadas después de su nacimiento, dio a entender que tiene cosas para contar, aunque no dio detalles respecto a qué esta hablando, como tampoco nombres.

Diego Junior recordó a su papá, con una foto de Maradona en el Nápoles

El posteo de Diego Maradona Junior a su papá

"Te extraño capitán", le escribió Junior a Maradona

Esta semana, Matías Morla, abogado, amigo y apoderado de Maradona rompió el silencio a cuatro meses de la muerte del ídolo y en diálogo con Jorge Rial habló de todo y de todos. Sobre Junior, dijo: “Me parece un chico que sufrió, que le costó el reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad. Diego se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo: ‘Mirá, yo sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos, yo no sé’. Y después quedó como una relación”

Tras los dichos, Cristiana Sinagra que prácticamente no habla con los medios, envió un audio a Intrusos: “En 1986 comienza el juicio de paternidad. Quiero aclarar algo muy importante: que existen las pruebas con pasajes aéreos de que yo jamás conocí, ni frecuenté, ni salí con los hermanos de Maradona. Hay pruebas no solo de los pasajes aéreos, de entrevistas a los hermanos que jugaban en Argentina en el 86 y 85”.

Incluso, en ese sentido aclaró que era su hermana quien salía con Lalo, hermano de Diego, y no ella, que ni siquiera lo conocía. Diego y Cristiana estuvieron juntos entre 1985 y 1986; en septiembre del 86 nació su hijo en común, mientras Claudia Villafañe ya estaba embarazada de Dalma.

“Él sufrió por 30 años antes de abrazar al padre y continúa ahora. Quiero decir que Diego jamás ha dudado de su paternidad conmigo, jamás, ni estando en Nápoles, ni antes, ni después, puedo contar tantas cosas”, agregó la italiana que dijo sentirse “difamada” por Morla que buscará un abogado en la Argentina.

También habló de los tan mencionados regalos que Diego le habría hecho a Junior. Si bien admitió que sí le dio un auto, en ocasión de un cumpleaños, negó que Pelusa le hubiera comprado una casa y explicó: “El padre de mi hijo se la quiso regalar a su nieto Matías, porque vino y vio que vivían en una casa chica. Dijo que le compraría una casa más grande y él (Junior) dijo que no, su casa la compró solo, no vio un peso”.

La primera reacción de Junio tras escuchar a Morla y antes de enviar estos misteriosos mensajes en sus redes había sido contrataría. “En este momento no tengo nada que decir. No quiero contestar nada, no quiero hablar de nada. Quiero estar en silencio, en este momento, porque es la mejor cosa que se pueda hacer”, había dicho a Polémica en el Bar.

