Cristiana Sinagra rompió el silencio, luego de que Matías Morla pusiera en duda que Junior fuera hijo de Diego Maradona

Diego Jr. y Cristina Sinagra

Por primera vez desde que murió Diego Maradona, la mamá de Diego Junior, Cristiana Sinagra rompió el silencio y se refirió a los dichos de quien fuera el último abogado y apoderado del Diez, Matías Morla en el programa de Jorge Rial.

“Diego Junior me parece un chico que sufrió, que le costó el reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad. Diego se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo: ‘Mirá, yo sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos, yo no sé’. Y después quedó como una relación”, había dicho el abogado en Tv Nostra desatando el enojo de la Italiana.

Cristiana Sinagra habló de las dudas que dijo Morla que Maradona tenía sobre su paternidad

En un audio que envió a Intrusos, la mamá del mayor de los herederos del ídolo deportivo, desmintió al letrado: “En 1986 comienza el juicio de paternidad, quiero aclarar algo muy importante que existen las pruebas con pasajes aéreos que yo jamás conocí, ni frecuenté, ni salí con los hermanos de Maradona. Hay pruebas no solo de los pasajes aéreos, de entrevistas a los hermanos que jugaban en argentina en el ’86 y ’85”.

Incluso, en ese sentido aclaró que era su hermana quien salía con Lalo, hermano de Diego y no ella, que ni siquiera lo conocía. Diego y Cristiana estuvieron juntos entre 1985 y 1986, año en el que en septiembre nació su hijo en común, mientras Claudia Villafañe ya estaba embarazada de Dalma.

Cristiana Sinagra habló de los regalos de Diego Maradona a Diego Junior

Sobre Morla, dijo que no entendía por qué tanto ensañamiento con su hijo: “Él sufrió por 30 años antes de abrazar al padre y continúa ahora. Quiero decir que Diego jamás ha dudado de su paternidad conmigo, jamás, ni estando Nápoles, ni antes, ni después, puedo contar tantas cosas”.

Ella sintió que el abogado la “difamó”, por eso dijo que pondrá un letrado en la Argentina para que “tutele” por su persona: “No sé por qué motivo Morla hace esto con mi hijo, con quien siempre tuvo una relación excelente, siempre fue educado, siempre ha respetado la relación con todos”.

Antes de cerrar se refirió a los tan mencionados regalos que Diego le habría hecho a Junior. Si bien admitió que sí le dio un auto, en ocasión de un cumpleaños, negó que Pelusa le hubiera comprado una casa y explicó: “El padre de mi hijo se la quiso regalar a su nieto Matías, porque vino y vio que vivían en una casa chica. Dijo que le compraría una casa mas grande y él (Junior) dijo que no, su casa la compro solo, no vio un peso”. Antes de cerrar, reiteró que de todo lo que pasaba, lo que más tristeza le generaba era que su hijo sufriera, porque él no merecía eso.

Anoche, mientras América emitía la entrevista con Matías Morla, Sinagra usó sus redes sociales para brindar, sin dar nombres, un misterioso mensaje. “Antes o después, todo llega”, escribió la mamá de Junior junto con un posteo con la inscripción: “Non si sfugge al karma: il dolore che causiamo torna in dietro prima o poi” (No hay escapatoria al karma: el dolor que causamos vuelve tarde o temprano).

De inmediato su posteo obtuvo varios comentarios, todos relacionando sus dichos con la entrevista que Matías Morla acababa de brindar para el ciclo Tv Nostra: “Morla pensó que Junior iba a estar de su lado, pero Junior estará siempre del lado de su papá, entonces lo que hoy hizo fue intentar golpear a Diego donde más duele, sacando y tocando un tema que todos sabemos es mentira”, “Es una locura todo lo que dicen. Que sepan que la rueda gira para todos”, “Profundo respeto por ti y por Diego Junior, los abrazo desde Argentina”, y “Querida Cristiana, vos siempre adelante como hasta ahora, la verdad llega, todo es una locura que la pagarán”, fueron algunos.

