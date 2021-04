Julieta Novarro y Pablo Novak, hermanos y compañeros de trabajo: “La actuación es un veneno que cuando lo tenés inyectado lo hacés toda la vida”

Julieta Novarro y Pablo Novak, unidos por la misma pasión: la actuación y el teatro

La relación entre hermanos puede ser buena o mala, pero si comparten una pasión todo es más fácil. Julieta Novarro y Pablo Novak son hijos del popular artista Chico Novarro y heredaron el amor por la actuación. Aunque cada uno hizo su propio camino, este año se unieron para llevar a cabo una nueva versión de Microteatro, adaptada a la pandemia, con protocolos de seguridad y en un escenario diferente: La Rural.

“Está buenísimo (trabajar juntos). Nosotros tenemos muchas coincidencias estéticas. Creo que la movida que hizo Juli es genial. Somos artistas de la misma familia y heredamos (el oficio) de ser actores. Para mí la actuación, la dramaturgia, los guiones, todo esto es un veneno que una vez que lo tenés inyectado lo hacés toda la vida. Siempre estás pensando en términos de argumento de obras, de a quién le puede gustar”, asegura Pablo a Teleshow. “Es un punto de encuentro de los dos, todo eso enmarcado en esta locura que no cesa, porque esa es la realidad. A veces me pongo a pensar qué locura lo que estamos haciendo, pero no lo puedo dejar de hacer”, agrega Julieta, muy entusiasmada.

La propuesta de Microteatro en La Rural fusiona el teatro, la música con una interesante oferta gastrónómica

En 2017 se inauguró Microteatro Buenos Aires, un mutiespacio ubicado en Serrano 1139, entre los barrios de Villa Crespo y Palermo, que fusiona el teatro con una oferta gastronómica. Allí, ofrecen ver una pieza teatral en quince minutos, en un sala de quince metros cuadrados, con una capacidad para quince espectadores. Julieta, una de las fundadoras de Microteatro, se encarga de elegir qué obras van a presentar, mientras que Pablo suele escribir y dirigir algunas de las piezas teatrales.

Con la llegada de la pandemia debieron cerrar las puertas y comenzaron a adaptar el contenido de los espectáculos para las redes sociales. Pero en este 2021 apostaron por volver a hacer funciones presenciales y armaron Microteatro en La Rural, que funciona de miércoles a domingos. “El pabellón tiene seis salas donde se presentan doce obras. Montamos unos cuadriláteros de doscientos treinta metros que tienen una capacidad para treinta personas”, señala Julieta sobre las medidas que tomaron para darle seguridad al público en un contexto de pandemia.

Julieta y Pablo junto a su papá, Chico Novarro

“Las entradas salen 300 pesos, veas lo que veas. Podés consumir por menos de lo que sale una obra de teatro y viste tres propuestas. Los espacios son enormes, es como una especie de festival”, explica la panelista de Pampita online. Otro aspecto interesante es que sumaron recitales acústicos (shows de 20 minutos en salas con capacidad para 70 personas), y obras para niños los fines de semana. Además, entre función y función, los espectadores pueden disfrutar de una propuesta gastronómica en los puestos al aire libre que pusieron en La Rural.

Julieta detalla cómo es Microteatro en La Rural y Pablo cuenta cómo es escribir una obra de 15 minutos

Novak afirma que en esta nueva propuesta lo único que mantiene el espíritu de Microteatro son las obras cortas, porque todo lo demás se agrandó. Y explica cómo es escribir una pieza para este formato de entretenimiento exprés: “Quince minutos es un montón de tiempo. En mi escuela de teatro todo el tiempo les estoy enseñando a generar contenidos de tres, cinco y siete minutos. Hoy te mandan un mensaje de audio de dos minutos y te cuesta escucharlo. Quince minutos es una eternidad y podés contar un montón de cosas... Desde Microteatro me torra ir a ver una obra de teatro de dos horas, prefiero ver cuatro obras de quince minutos a ver una obra de una hora y media. La verdad me cambió el formato. Es como si te la pasás leyendo cuentos y te dan una novela”.

En enero pasado, la actriz tuvo coronavirus y contagió a su sobrina y su cuñada durante unas vacaciones familiares que compartieron en el sur. “A mí el bicho no me quiere porque tomé mate con ella y no me contagié”, cuenta Pablo, entre risas. “Aparte convivimos una semana. Podríamos haber hecho inmunidad de rebaño”, señala su hermana.

Pablo y Julieta disfrutaron de unas vacaciones familiares en Villa La Angostura

¿En algún momento se pelean? “No nos peleamos mucho, tenemos diferencia de criterio, pero dimos vuelta de página a los dos segundos. Nosotros somos cuatro hermanos y cuando hacemos un Zoom por temas familiares que hay que resolver, Pablo hace de coach y te pone nerviosa porque no toma partido”, explicó Julieta. “No te podés pelear con un coach, entiendo todas las partes”, afirma Novak que desde hace seis años se dedica al coaching ontológico, además de tener su escuela de actuación. También es un apasionado por la música y suele hacer shows con su padre.

A mediados de marzo arrancaron con esta novedosa adaptación de Microteatro y la idea era que funcionara por una semana. Al ver la buena respuesta del público, decidieron extenderlo durante un mes y tienen expectativas de seguir. “Ojalá que podamos programar otro mes más con otras obras y que sigamos... Dentro de la incertidumbre que vivimos es un muy difícil pensar qué me va a pasar dentro de una semana”, finalizó Novarro.





