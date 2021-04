Del “atendedor de boludos” a Ricardo Fort o Mauro Viale: la historia detrás de los muñecos del jurado de Masterchef Celebrity

(@milongacustoms) El jurado de Masterchef Celebrity

Paolo el rockero, la dupla Samid vs. Mauro Viale, el “atendedor de boludos” de Crónica, Ricardo Fort y la trilogía de Masterchef integrada por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular convertidos en muñecos. Porque después de todo, estos personajes -muchos de ellos reales- representan a la argentina de los últimos años y tienen mucho más que ver con la idiosincrasia nacional que un muñeco de Capitán América o El increíble Hulk.

Roco supo ver la necesidad cuando trabajaba en una reconocida cadena de jugueterías: “Fue a fines del 2016, notaba que los muñecos estaban caros y que no tenían nada que ver con los gustos de mi época, Iron Man o Batman no me representaban y estaban caros, unos 400 pesos de esa época, como que hoy te dijera dos mil. Entonces pensaba que antes de eso, compraría capaz un muñeco de ‘el atendedor de boludos’. Por mi gusto y porque los que crecimos en los ‘90 nos sentiríamos más identificados con figuras de ese estilo, relacionadas con la cultura de Crónica”.

El muñeco de Ricardo Fort

Fue entonces que puso manos a la obra y empezó a confeccionar muñecos personalizados y fue con sus trabajos a la Feria Ciruja, el evento mensual que se realiza en la calle Gascón que reúne revistas, comics, juegos y VHS coleccionables. Ahí conoció a quienes son hoy sus socios en Milonga Customs, Ieie, Franco, Tati, Adrián y Juan: “Yo había pedido una mesa para mostrar mis muñecos pintados y maquetas, nos unió el gusto por el custom, que es agarrar una figura y transformarla, por ejemplo con un Batman hacer un zorro”.

El "atendedor de boludos" de Crónica

Algunos de los trabajos de Milonga

“Les conté mi idea de hacer muñecos, les gustó y armamos un grupo de Whatsap. Empezamos a compartir laburos y a tratar de ir mejorando lo que hacíamos. Fue así que sacamos a Fort, Menem, el Eternauta Nestor y siempre llevando cosas de calidad que a al gente le gusten”, explicó sobre cómo comenzó el proyecto. Actualmente cada uno trabaja en su propio taller (Florencio Varela, Espeleta, Boulogne, Don Torcuato, Almagro) y todos hacen todo, desde la idea, ropa y embalaje de los muñecos hasta el envío.

“Hacemos muchos muñecos de política y de memes, además de los clásicos, hay memes contemporáneos, la Argentina de cada día da memes y hay muchos muñecos en broma para regalar”, dijo Roco ya que además de los muñecos que a ellos se les ocurre a partir de sus gustos, reciben pedidos de figuras personalizas. La mayoría de los clientes son grupos de amigos: “Piden muchas réplicas de sus amigos quebrados o de sus abuelos en su forma dominguera, de super mamás. Es un buen presente, flashero y mucha gente no nos conoce, abren el paquete y se pone contenta”.

La "mamá luchona" de Milonga

Los precios de los personalizados rondan los mil quinientos pesos aproximadamente, aunque depende del material que se utilice: “Los mas baratos son modificaciones de juguetes de plástico, los que son mas caros con mano y calidad mas elevada son de resina o impresión 3D, porque tal vez piden de una complexión mas adulta y no se consigue en los muñecos mas clásicos”.

Aunque la mayoría del público está en Internet, muchas jugueterías les hacen “el aguante” y exponen sus juguetes en las vidrieras. “A ellos les suman al momento de llamar la atención, el nene ve el ladrillito y el padre levanta la vista y ve a Ricardo Fort”, dijo uno de los ideólogos de los alocados muñecos y contó que están en el equipo constantemente buscando la forma de optimizar los tiempos de fabricación y mejorar la calidad, ya que a pesar de que se trata de un producto personalizado, ellos quieren “venderlos baratos”.

El stand de Custom





Sobre cómo llegaron Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martirtegui a estar en la pantalla de Telefe en forma de muñecos, uno de los creadores de Milonga explicó que se trató de una idea del periodista Fernando Carlos, que conocía el trabajo de ellos: “Los hicimos en 3D y nos puso muy contentos verlos en tele”. Es que justamente una de las cosas más interesantes del proyecto es que excede a los coleccionistas.

Diego Maradona también tiene su versión

Nora, el personaje de Betiana Blum en Esperando la carroza

Además de los mencionados, también tienen su versión de plástico Hernán Drago, Alejandro Dolina, Javier Milei, un especial de Mauro Icardi por el Día del amigo en alusión a su ex relación con Maxi López, Nora (Betiana Blum) de Esperando la carroza, Luciano Castro “censurado” luego de que se filtraran sus fotos íntimas y por supuesto no podía faltar Diego Maradona, entre decenas de muñecos.

