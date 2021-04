Verónica Ojeda hablará por primera vez en Polémica en el Bar sobre los dichos de Matías Morla

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando

La entrevista de Jorge Rial a Matías Morla sigue generando repercusiones en todo el entorno de Diego Maradona. Ahora, quien romperá el silencio sobre este tema será Verónica Ojeda, que se sentará en la mesa de Polémica en el Bar este miércoles junto a su hijo Dieguito Fernando, quien a su vez brindará su primera entrevista en un piso de televisión.

A principios de marzo, el nene de ocho años había acompañado a su mamá en un móvil en Los Ángeles de la Mañana, pero en esta oportunidad irá por primera vez a un estudio. En aquél entonces, Ángel De Brito le preguntó: “¿Tenés ganas de ir al colegio o más o menos?” y él, muy decidido, dijo que sí, porque quería ver a sus compañeros. El conductor, que ya tenía poco tiempo para seguir hablando con el nene, le preguntó para cerrar quién era su mejor amigo y cómo se llamaba, y Dieguito dijo que Facundo. “Le mandamos un beso grande a Facundo y uno grande Dieguito para vos”, cerró De Brito, y el nene le mandó otro beso.

Sin embargo, esta entrevista se dará en un contexto bien diferente, ya que seguramente el eje serán las declaraciones que hizo Morla. Cabe recordar que el lunes por la noche, el ex abogado del Diez había hablado sobre ella durante la nota en TV Nostra. “No entiendo cómo permite que la pareja diga las barbaridades que dice de mí”, dijo en referencia a Mario Baudry.

Y explicó por qué cree que Ojeda hizo una alianza con Dalma y Gianinnna del astro del fútbol. “Ojeda las odia. Y esta alianza transitoria y efímera, fue a solo efecto de damnificarme a mí cuando vieron que lo mío era largo…”, señaló. Y confirmó que el ex DT de Gimnasia le había regalado una camioneta para la mamá de Dieguito Fernando, pero dijo: “¿Qué tiene de malo? Era para el hijo, fue deseo de Diego, yo no voy a criticar nunca a Ojeda porque Maradona le compró la camioneta. Es lo que quería Maradona”. Sin embargo, cuando Rial le indicó que ella estaba enojada porque le había cortado la obra social a su hijo, aseguró: “Me lo hubiera pedido por teléfono, se la daba, pero Verónica para mí está influenciada por Baudry”. Y fue más allá al asegurar que el patrocinante de Dieguito Fernando buscaba “notoriedad, televisión”.

Entrevista de Jorge Rial con Matías Morla - parte 3

En otro tramo del mano a mano que tuvo con el ex Intrusos, el letrado también reconoció que ninguna de las ex parejas del campeón del mundo tenía la culpa de sus adicciones. “Yo que soy lógico y uso el raciocinio, no puedo echarle nunca la culpa a Villafañe u Ojeda, porque el que lo hacía era Diego, y Diego sabía eso. Y Diego supo siempre que el responsable era él, por eso nunca criticó a una pareja que estuvo al lado por haber tenido una adicción”, explicó. Y luego agregó: “Diego en el alcohol no veía algo divertido como ve el resto de la gente, veía la parte negra, oscura. Argentina, particularmente, lo metía más en el alcohol por el tema de la pelea familiar, de los conflictos y demás”.

Sobre la marcha que convocaron las hijas mayores de Maradona pero de la que también participó Verónica, fue contundente: “Una marcha en la plaza en la que se usó el dolor de la gente, innecesariamente, que también se dio cuenta. Cuando me hablan de cadena social, porque yo creo que en vez de condena social hablan de cadena social, es porque indudablemente Maradona agitaba gente. Yo estuve con Diego en estadios de 50 mil personas. ¿Y juntás, según la tapa de Clarín, 300 personas, según el reporte policial, 2000?”. Y agregó: “Indudablemente, acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con Diego, con los problemas que tenía con las hijas, con la salud, con las motivaciones, con abogados que nunca aparecieron en la televisión y ahora creen que son Johnny Depp”.





