Diego Ramos habló sobre su debut en TV Nostra: “Vengo a aportarle un poco de ignorancia a la mesa”

Diego Ramos opinó sobre la entrevista de Jorge Rial a Morla (Video: "Es por ahí" - América)

La entrevista de Jorge Rial a Matías Morla en el debut de TV Nostra trajo numerosas repercusiones, no sólo del entorno de Diego Maradona, sino también de los propios panelistas del nuevo ciclo de América. Es el caso de Diego Ramos, que este martes estuvo invitado a Es por ahí, el magazine que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño por la misma pantalla, y dio su visión sobre su rol en el programa y también sobre las declaraciones del abogado.

“Vengo a aportarle un poco de ignorancia a la mesa, a mí no me interesa sabérmelas todas porque no las sé todas. A mí estar adelante de una cámara no me hace ser brillante y estar informado. Desde ese lado a mí me gusta más la pregunta, que sea más corta y menos importante que la respuesta”, dijo sobre su participación en el ciclo. Por otra parte, contó detalles del detrás de escena: “Nadie había visto la nota, ni siquiera Jorge, que creo que la hizo y después no la volvió a ver”, explicó.

Acto seguido, dio su opinión sobre lo que vio en el piso por primera vez: “Lejos de aclarar un montón de cosas, a mi visión, me parece que abrió un montón de puertas más. Era muy llamativo. A mí lo que más me impactó es que me daba mucha tristeza que se hable así de una persona que fundamentalmente tiene hijas o hijos a los cuales se les fue el padre, y solo se los refería como herederos, como que lo único que importaba era la plata. Entonces se empieza a mezclar todo”.

Y agregó: “Era muy llamativo que cuando se refería a Rocío Oliva o Verónica Ojeda las nombraba con nombre y apellido y a las hijas nunca las nombraba, ni siquiera eran las hijas, eran las herederas o lo herederos, como algo que solamente fuera un grupo de personas esperando para rapiñar lo que dejó. Yo siempre voy a ser de la idea que todo se puede charlar y creo que si él viniera hoy, yo le preguntaría si no hubo posibilidad de charla”.

Morla aseguró que la marcha del 10 de marzo fue por la marca de Maradona (Video: "TV Nostra", América)

En ese momento, Guido Zaffora lo interrumpe para expresar que su deseo será cumplido: “Hoy vas a tener la oportunidad porque Matías Morla va a estar en el piso de TV Nostra con Jorge y con ustedes”, a lo que Ramos respondió, entre risas: “No quiero quemar mis preguntas”. Ya en tono mas serio, siguió dando su parecer sobre la actitud del letrado: “Si yo soy tan amigo de una persona que se murió y el cual dejó hijas y gente que amó, debería tener por lo menos un acercamiento. Por más que sea Diego Maradona, por más que sean Dalma, Gianinna, Morla, y los conozcamos y manejen fortunas que nosotros no tenemos la menor idea y vivan realidades que no son las nuestras, son personas. Y hay amor, hay dolores, hay ausencias, hay duelos. Quizás...por qué no hubo momento para ese diálogo, si no se pudo dar del lado de ellas, del lado de él, ¿qué pasó?”, finalizó.

Horas antes, y luego de ver la fuerte entrevista que brindó quien fuera el abogado y apoderado de su padre, Dalma Maradona se expresó a través de su cuenta de Twitter. No lo hizo con sus propias palabras, sino que se limitó a darle “me gusta” a determinados comentarios que recibió en su red social por parte de distintos usuarios que salieron a apoyarla a ella, a su hermana y a su madre.

“Morla, la p... que te parió. Siempre del lado de Dalma y Gianinna”, “Morla, cínico, nos mataste a D10S. Ni olvido ni perdón”, “Ufff, Matu también está nerviosho”, “Sos un cagón. Siempre hablas mal de Gianinna y Dalma. Es vómito”, “Siempre del lado de Dalma y Gianinna. De la justicia divina no se escapa nadie”, “Carancho miserable”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en Twitter y que Dalma apoyó con su “me gusta”.





