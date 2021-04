Fernando Burlando habló de las declaraciones de Matías Morla: “Claudia Villafañe está enojadísima porque no puede estar en paz”

Claudia Villafañe está enojada con Matías Morla

Matías Morla mantuvo un bajo perfil desde la muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre. El abogado rompió el silencio en una entrevista con Jorge Rial, conductor de TV Nostra, y realizó duras declaraciones contra Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna. Explicó que antes de que él entrara a la vida del Diez, el astro “se da cuenta por una empresa inglesa que hace una auditoría que ellas lo robaron”. Y recordó las causas que iniciaron contra la ganadora de Masterchef Celebrity: “Imputada de evasión tributaria, causa en Miami que era una mentira de Morla y parte de los herederos se la están siguiendo, causa que se murió y no le devolvió nada, con el doctor D’Alessandro en el minuto uno devolvimos todo, causa por defraudación…”.

Este martes, Fernando Burlando, abogado de Villafañe, afirmó en el ciclo Es por ahí que está entrevista “fue más de lo mismo” y desmintió a su colega: “El doctor Morla no solamente reincide en situaciones que ya quedaron en el olvido, como las distintas causas que iniciaron en contra de Claudia Villafañe están todas sobreseídas. Es mentira que tiene causas por defraudación, se habló de que está imputada en una causa por evasión tributaria, ni siquiera fue citada a declarar. Hace mucho tiempo que se inició la investigación y la AFIP dijo que no había inconveniente en el pago y las obligaciones tributarias de Villafañe. Me da la sensación que la nota de este tenor era totalmente innecesaria”.

Además, el letrado señaló en diálogo con el conductor Guillermo Andino que existe una orden judicial por la que Villafañe y Morla están “obligados a hacer silencio y a no tratar temas que estén emparentados con la situación vinculada al incidente de nulidad de disolución de sociedad conyugal y cuestiones conexas”. Y se mostró sorprendido porque el ex apoderado de Maradona hizo referencia a estas cuestiones en el nuevo programa de América.

El testimonio de Fernando Burlando sobre la entrevista a Morla (Video: Es por ahí, América)

Cuando le preguntaron si había hablado con su clienta sobre las explosivas declaraciones de Morla, Burlando aseguró: “Ayer hablé con Claudia y no vio la nota, sí recibió comentarios. Estaba enojadísima porque nunca puede terminar de definir esta situación y estar en paz. No nos olvidemos que hay un proceso muy serio que tramita la Fiscalía que tiene a cargo el doctor John Broyad que ha generado muchas expectativas en la investigación de la muerte de Maradona, ni siquiera se sostienen las partes en el respeto hacia una persona que ya no está”.

Por último, el doctor reveló que están analizando realizar acciones penales contra Morla: “Ella está indignada, recién bajé la resolución del Juzgado Civil N.º 77 para estudiar los alcances, todo aquello que tenga que ver con la posible iniciación de una denuncia o querella criminal por lo que pasó. Recurrió a situaciones extremadamente dolorosas que justifican cualquier tipo de reacción. ¿Sabés cuál es la reacción de Claudia? Vayamos a la Justicia. Con esa coherencia, por las cosas que se dijeron que tienen un tono brutal, la disposición de Claudia fue pedir que vayamos a la Justicia. Esto la lastimó durante los últimos años de una manera feroz, no entiendo como una mujer puede resistir tanto. Pero a tiempo del fallecimiento de Diego para ella no es permisible que se generen situaciones de estas características”.

Burlando aseguró que planean tomar acciones legales contra Morla (Video: Es por ahí, América)

