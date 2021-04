La hija de Baby Etchecopar no se lanzará a la política: “Me está complicando la relación con mi viejo”

María Paz Etchecopar no se dedicará a la política (Video: LAM, EL Trece)

María Paz Etchecopar, hija del periodista Baby Etchecopar, había contado que analizaba una posible incursión en la política en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana. “No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte. No descarto los medios, la verdad es que es algo que me encanta. De hecho, llegué a la política a través de los medios. Mi viejo arrancó desde que yo era muy chiquita, medio que me crié en este ambiente. Yo siempre fui muy comprometida”, aseguró en el ciclo de El Trece.

Su aparición en la televisión fue muy comentada en las redes sociales, pero la joven quedó afectada por algunos comentarios negativos. Y este martes, la periodista Andrea Taboada reveló que María Paz tomó una drástica decisión: “Esta madrugada recibí un mensaje de ella diciendo que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísima cantidad de mensajes que la habían puesto en un lugar incómodo”.

Luego, la panelista leyó el mensaje en el que la hija del periodista de A24 y Radio Rivadavia explicaba el motivo por el que prefería no lanzarse a la política. “Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina, pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos. Prefiero no seguir exponiéndome ni perjudicar la carrera de mi papá”, le escribió María Paz.

Durante la charla con Ángel de Brito, la joven había relatado detalles del bullying que sufrió en su adolescencia y le provocó trastornos alimentarios. “Yo empecé con un problema de alimentación por un tema de bullying, un tema importante para hablar, porque hay muchos chicos que mueren por esto. Yo era rellenita y me decían: ‘Vaca, gorda’. Empecé con anorexia porque quería bajar de peso, me quería ver linda, me sentía acomplejada. De la anorexia pasé a la bulimia, uno llena un vacío. Soy muy sensible, sentía que muchas cosas de la vida no me las bancaba, veía todo muy cruel. Estuve así hasta el tiroteo, cuando quedé embarazada”.

De esta manera, Etchecopar hizo referencia al episodio que sucedió en marzo de 2012, cuando tres personas secuestraron a su hermano Federico en la calle y lo llevaron a la casa de San Isidro donde estaba toda su familia. En ese episodio fue herido el joven, Baby y un delincuente. La Justicia dictaminó que el periodista había actuado en “legítima defensa” durante el tiroteo.

“Habíamos cenado pollo al horno. Yo estaba embarazada de 6 meses, en ese momento uno saca un coraje que cree que no tiene”, describió en el ciclo de El Trece. Y rememoró la tristeza que vivió: “En ese momento sentí que se me caía todo y dije: ‘¿Qué hice hasta ahora de mi vida?’ Me replanteé mi existencia y pensé: ‘Si me matan ahora, ¿qué hice de mi vida?’ Sentía que no había hecho nada. Fue muy angustiante. Te peinaban las balas en un espacio muy chico, fueron casi 60 tiros, interminable. Eran muy violentos, me apuntaban la panza, quisieron manosearme. Mi papá pálido, mi mamá estaba paralizada”.

