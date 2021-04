Thelma Fardín brindará una conferencia de prensa sobre la causa contra Juan Darthés: cambio de abogados y Brasil como nuevo escenario

Thelma Fardin con el colectivo de Actrices Argentinas

“No nos callamos más, y suena en todo el mundo. Mirá como nos ponemos suena en todo el mundo”, reza el comunicado del colectivo de Actrices Argentinas para anunciar que Thelma Fardín dará una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, en la que hablaría de las novedades en la causa que inició en el 2018 en Nicaragua por violación contra Juan Darthés, por un hecho presuntamente ocurrido en el 2009 en el marco de una gira teatral de Patito Feo.

A la actriz la acompañarán además de sus colegas del colectivo Amnistía Internacional y su “equipo jurídico”. Según pudo saber Teleshow, Sabrina Cartabia no llevará más su causa en el país, por lo que se espera que en la conferencia de mañana además de las novedades en la causa, Fardín presente a sus nuevos representantes legales.

Su abogada en Nicaragua, Eylin Margarita Cruz Rojas, sí continúa con el caso en su país, aunque sin novedades. “Juan Darthés está acusado formalmente en un juzgado aquí, con orden de captura internacional y alerta de Interpol”, dijo a este sitio.

Mientras el actor continúa en Brasil, tierra donde nació y a donde viajó en diciembre de 2018 ya que no tiene acuerdo de extradición por lo que no podría ser trasladado ni capturado, Ángel de Brito se refirió a posibles novedades en la causa. “La Justicia de Brasil va a pedir la acusación formal de Juan Darthés para enjuiciarlo allí”, adelantó el periodista sobre lo que podría anunciar Actrices Argentinas.

Thelma Fardin

De ser así, cobra aún más sentido el mensaje con la frase final “suena en todo el mundo”, ya que la causa al fin trascendería las fronteras de Argentina y Nicaragua, para radicarse en Brasil. Si esto se hace efectivo, el actor debería buscar un abogado en el vecino país ya que Burlando no está matriculado para trabajar allí, lo mismo que Thelma.

Hace un tiempo Cartabia se había referido a las complicaciones que encontraban para traducir el expediente a portugués para poder llevar la causa en Brasil: “Estamos en este momento conversando con un grupo de traductoras feministas que se pusieron a disposición. Son alrededor de 500 fojas, está 35 dólares la foja, y así que estamos hablando de cerca de veinte mil dólares que por supuesto no los tenemos. En muchos casos también comienzan conflictos entre los países sobre quién paga el costo de la traducción. Eso a veces demora mucho más las causas, y lo que estamos intentando con el grupo de traductoras es generar este aporte y que ellas traduzcan”.

La estrategia de que Darthés viajara a Brasil fue idea de Fernando Burlando, según él mismo contó hace un tiempo. “Yo fui el primero que le dije que tenía que irse. Allá está mejor su situación; ¿qué iba a hacer acá? Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien”.

Juan Darthés en el aeropuerto de Rosario, rumbo a Brasil

Es que allí no hay acuerdo de extradición, es decir que mientras permanezca en suelo brasileño, la justicia de Nicaragua no puede pedir su traslado. En cambio, estando en Argentina, Nicaragua sí podría pedir la extradición y luego sería potestad de la Cancillería concederla (para el futuro juicio en Managua) o no.

En una entrevista que dio hace un tiempo a Teleshow, al ser consultada sobre si creía que obtendría Justicia, Thelma respondió: “Es difícil, hasta acá ya salí de la regla, lamentablemente voy a las estadísticas, porque eso es lo que quiero cambiar, es difícil que se avance porque los estándares probatorios no están a la altura de como se tienen que investigar este tipo de delitos, porque son muy pocos los casos que obtienen Justicia. Además en mi caso esta la particularidad la dificultad de que tramita en Nicaragua y de que a quién denuncio se pudo refugiar en Brasil, entiendo, esta bien que los países tengan sus vericuetos para extraditar a una persona. Vivimos en este Estado de derecho y tenemos que ver de qué manera conseguir lo mas cercano a la Justicia, se ha dado un avance mas grande de lo que imaginé el día que tomé el avión a Nicaragua y no sé hasta qué punto me dé el cuerpo para perseguir la Justicia... si tengo que viajar a Brasil, si tengo que postergar la vida en pos de seguir avanzando, yo estoy a disposición”.

SEGUIR LEYENDO: