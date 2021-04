La hija de Baby Etchecopar contó que quiere incursionar en la política: “No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte”

María Paz Etchecopar reveló que quiere incursionar en la política (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

María Paz Etchecopar, hija del reconocido periodista de Radio Rivadavia y A24, Baby Etchecopar, no tiene un alto perfil en los medios. Sin embargo, dado que analiza una posible incursión en la política, este lunes estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana, donde habló de todo.

“No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte. No descarto los medios, la verdad es que es algo que me encanta. De hecho, llegué a la política a través de los medios. Mi viejo arrancó desde que yo era muy chiquita, medio que me crié en este ambiente. Yo siempre fui muy comprometida. Amaba a los animales y un día se me ocurrió hacer un programa de ecología a los ocho años. Ahí empecé. Y después, uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida”, comenzó explicando.

En ese momento, dio detalles del bullying que sufrió en su adolescencia. “Yo empecé con un problema de alimentación por un tema de bullying, un tema importante para hablar, porque hay muchos chicos que mueren por esto. Yo era rellenita y me decían: ‘Vaca, gorda’. Empecé con anorexia porque quería bajar de peso, me quería ver linda, me sentía acomplejada. De la anorexia pasé a la bulimia, uno llena un vacío. Soy muy sensible, sentía que muchas cosas de la vida no me las bancaba, veía todo muy cruel. Estuve así hasta el tiroteo, cuando quedé embarazada”.

Su padre, Baby Etchecopar, es una reconocida figura del periodismo (@Rivadavia630)

María Paz hacía referencia al episodio que sucedió en marzo de 2012, cuando tres personas secuestraron a su hermano Federico en la calle y lo llevaron a la casa de San Isidro donde estaba toda su familia, donde fue herido el joven, Baby y un delincuente. La Justicia dictaminó que el periodista había actuado en “legítima defensa” durante el tiroteo. “Habíamos cenado pollo al horno. Yo estaba embarazada de 6 meses, en ese momento uno saca un coraje que cree que no tiene”, describió. Y rememoró: “En ese momento sentí que se me caía todo y dije: ‘¿Qué hice hasta ahora de mi vida?’ Me replanteé mi existencia y pensé: ‘Si me matan ahora, ¿qué hice de mi vida?’ Sentía que no había hecho nada. Fue muy angustiante. Te peinaban las balas en un espacio muy chico, fueron casi 60 tiros, interminable. Eran muy violentos, me apuntaban la panza, quisieron manosearme. Mi papá pálido, mi mamá estaba paralizada”.

En noviembre del año pasado su padre volvió a ser víctima de la inseguridad cuando lo asaltaron al salir de Radio Rivadavia. Etchechopar caminaba por la vereda cuando fue sorprendido por los delincuentes. Hubo un fuerte forcejeo, ya que se resistió a que le quitaran su reloj. Pero no pudo evitar el robo y, como consecuencia de la disputa con los maleantes, se lastimó un hombro. Un agente de la Policía de la Ciudad vio el robo, detuvo a uno de los ladrones y recuperó el reloj. El otro se fugó en la moto rápidamente. El también conductor de Basta Baby, ciclo que se emite por A24, fue llevado de inmediato al Hospital de San Isidro, ya que pidió ser atendido por su traumatólogo de confianza. Allí le diagnosticaron una luxación en el hombro, pero su cuadro no revistió gravedad.

