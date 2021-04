Cuál fue la sensación de Rocío Oliva al escuchar de Matías Morla que “a Diego Maradona lo mataron ella, la cuarentena y los médicos”

Rocío Oliva y Diego Maradona

“Si vos me preguntás a mí qué lo mató a Maradona: Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que está en estudio. Pero el tipo estaba enamorado totalmente”, dijo Matías Morla en diálogo con Jorge Rial, tras cuatro meses de silencio. Ante la repregunta del conductor, se explicó: “La situación de estar enamorado de una mujer que no tenía la devolución”.

Luego de aquellos dichos, la ex de Diego Maradona habló con Guido Záffora, le dijo que vio la nota emitida por América y que estaba “muy angustiada” sobre todo por cómo sonó en un principio dicha frase. “Escuché la aclaración sobre el amor y fue lo que me dejó tranquila. Por suerte Rial le pidió la aclaración que es lo que a mí me deja tranquila”, dijo la ex panelista de Polémica en el Bar en un mensaje de Whatsapp que el periodista leyó en Es por ahí.

Burlando, que estaba en un móvil escuchando, también se refirió al las crudas palabras de Morla sobre la ex de Diego Maradona y las calificó de “animalada”: “Decí que él estaba muy enamorado, no eso. Es un despropósito, no entiendo”.

En Tv Nostra, el nuevo ciclo de Jorge Rial por América, Morla habló de Maradona cuando tomaba de más: “Mensaje de audio, triste, Doña Tota, se le mezclaba todo... Pero siempre, inmediatamente, levantaba por otro hecho nuevo. Diego era para motivarlo. Era para decirle en tres meses vas al Vaticano, vas a un partido de la Paz y levantaba como loco. Era siempre así. Cuando llega acá, empieza a tener el primer gran problema de su vida. Rocío lo dejó. No lo pudo superar nunca”.

Fue entonces que aclaró que el Diez estaba “muerto” con quien había sido su novia y dio ejemplos: “Te decía diez palabras, once Rocío. Vos me preguntás a mí, yo le dije varias veces: ‘Estás obsesionado, muerto con Rocío, muerto’. Yo no estaba de acuerdo con los regalos. Es más, me acuerdo cuando en Roma, Diego le mandó a comprar un piso y ella dijo que no porque vivía en Buenos Aires. Porque ahora le están pegando a Rocío y yo no la quiero, ni me hablo, ni me interesa. De todos los que están ahí, la que mejor me cae es Verónica”.

Aún así, admitió que todo lo que tiene Oliva “es porque Diego se lo regaló”: “Iba Rocío, tomaba dos mates y él le decía que ‘sí’. Estaba muerto con Rocío, muerto. Como también les regaló los departamentos a las hermanas. Como también le regaló departamentos a Dalma y a Gianinna. Son cosas que Diego hizo”.

“Si se despierta Diego y me recrimina algo, ¿sabés qué es? Que no dejé entrar al velorio a Rocío, que no me ocupé de eso”, dijo. Y agregó: “Él amaba a Rocío. Él estaba peleado a muerte con Dalma y con Gianinna, se sentía traicionado, se sentía robado, se los dijo. Él con Verónica Ojeda tenía un vínculo por el hijo. No voy a mentirte en nada. Yo soy el que estuvo con Maradona siete Años Nuevos y siete Navidades los dos solos mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie”.

En una charla a fondo con Teleshow, la jugadora de fútbol admitió que su ex la seguía queriendo. “Creo que si una persona pide por la otra es porque le hace bien. Yo llegaba y abría la ventana, salíamos a caminar… Era la única a la que no le podía decir que no. Quizás esas sonrisas que yo le sacaba… Fíjate que nos separamos y él no se enojó conmigo; seguimos siendo amigos”, dijo diferenciándose de Claudia Villafañe y Verónica Ojeda.

“Nadie muere por amor. Los problemas de Diego eran otros. La última vez que se lo vio en la cancha de Gimnasia estaba muy mal. Y por suerte están estos llamados que le hice a Claudia, a Gianinna y a Dalma para decirles: ‘Por favor, quiero estar si me necesita’. ‘Sí, pide por vos. Te vamos a llamar’, me contestaron”, dijo y aclaró que nadie la volvió a llamar.

