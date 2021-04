Las hermanas de Diego Maradona deben abandonar la casa de Villa Devoto donde vivieron sus padres

Diego Maradona con sus hermanos en la casa de Villa Devoto el día que bautizaron a su nieto, Dieguito Matías Maradona

A los 60 años, Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en una casa del barrio privado de San Andrés, en El Tigre. Todavía la Justicia investiga las causas de su fallecimiento y si los médicos que lo trataron en la última etapa de su vida cometieron negligencia y tuvieron algún tipo de responsabilidad en el triste desenlace. Además, se inició la sucesión de los herederos del Diez: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando.

En medio de este contexto, las hermanas de la leyenda del fútbol se enteraron de que debían entregar la casa de Villa Devoto, donde vivieron sus padres, Don Diego y Doña Tota. El abogado Sebastián Baglietto, administrador de la herencia de Maradona, les pidió que le dieran la llave de esta propiedad que forma parte de la sucesión de los hijos del jugador. Según pudo saber Teleshow, este fin de semana se llevaron sus pertenencias y entregaron la vivienda este lunes.

En el programa Los Ángeles de la Mañana, el periodista Diego Esteves aseguró: “Ayer domingo, hubo un asado muy especial en esta casa ya que Dalma y Gianinna le comunicaron a las hermanas (de Diego) que debían desalojar la casa por la sucesión. La casa pondría ser puesta a la venta. Esto les cayó como un baldazo de agua fría”.

Las hermanas de Maradona ya no podrán usar la casa de Villa Devoto porque les pertenece a los herederos del Diez (Video: LAM, El Trece)

También hay un departamento en Mar del Plata que está a nombre del Diez y deben devolver. “Ellas se turnaban 10 días cada una para usarlo en las vacaciones”, aseguró el cronista en diálogo con el conductor Ángel de Brito. En aquella casa, ocurrieron episodios muy importantes para Maradona, como cuando se reconcilió con Junior o cuando hicieron el bautismo para su nieto, Dieguito Matías.

Diego Maradona en su casa de Villa Devoto (Crédito: Teleshow)

“Esta casa Diego se la regaló a sus padres. Para no pasarla a nombre de sus hermanas, él le compra una casa a cada una de ellas... Ayer comieron un asado en honor a Don Diego. Para ellas este lugar tiene un valor sentimental muy grande”, explicó la periodista Pía Shaw, panelista del programa de El Trece.

Cabe recordar que el astro del fútbol tenía siete hermanos: cinco mujeres y dos varones: Ana María, Elsa (Lili), Rita (Kity), María Rosa, Claudia, Hugo y Raúl (Lalo). A poco de su muerte, la mayor de sus hermanas había realizado duras declaraciones contra las hijas de Claudia Villafañe. “(Diego) estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”, dijo en diciembre de 2020.

En diálogo telefónico con de Brito, aseguró que jamás entendió por qué nunca tuvieron un buen vínculo con la ex ganadora de Masterchef y sus hijas: “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”.

Dalma se enteró de estas duras declaraciones y prefirió poner paños fríos al asunto. “Por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar”, aseguró en una primera instancia, y luego se refirió a su tía como “a esa señora” destacando que intentó comunicarse por teléfono, pero que no la atendió. “Me contestó su nuera. Me dijo ‘Después te llama’ y nunca más se comunicó conmigo”, finalizó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: