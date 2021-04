Tras estar internado por COVID-19, Guillermo Cóppola muy cerca de la vacuna

Guillermo Cóppola

Guillermo Cóppola no la pasó bien a causa del COVID-19. A semanas de haber sido dado de alta tras una complicación producto de las secuelas del coronavirus, el empresario celebró en sus redes sociales que pronto recibirá la vacuna.

“¡Arriba! Luego de pasar el covid, una internación y con tratamiento a futuro, puedo contarles que ya estoy empadronado y a la espera de la vacuna. Gracias por brindarme tanta energía!”, escribió quien fuera uno de los mejores amigos de Diego Maradona.

El tuit de Guillermo Cóppola

El empresario de 73 años había confirmado hace unos días a Teleshow que había sido dado de alta de su internación por problemas respiratorios producto de las secuelas del COVID-19 y que aunque estaba mejor, aún tenía que seguir con un tratamiento en su casa.

“Me siento bien, pero no para tirar cohetes. La cantidad de gente preocupada que tira buena onda, una oración, buena energía. Para destacar eso. Ya vamos a hablar, no quiero hablar mucho. Justo hablaba con mi señora de ese tema. Les súper agradezco a todos y les mando un beso gigante. Voy a seguirle metiendo, con fuerza. Por eso yo digo siempre: ‘¡Animal! ¡Metele garra, animal!’”, dijo.

Durante su paso por la clínica, estuvo en terapia intensiva y hasta tuvo que ser asistido mecánicamente. Uno de esos días habló en LAM: “Estoy en terapia con asistencia respiratoria, con bigotera por ahora. Esperemos que ahí quede. Después todo lo demás bien, todo lo demás perfecto, solo los pulmones complicados, pero bueno. Hay que prestar mucha atención y cuidarse mucho”.

El ex representante de Maradona había contraído coronavirus a principio de año. En su momento, explicó que decidió realizarse los análisis luego de presentar fiebre y tos seca. “Mi síntoma fue 37,8 un rato, lo que no tengo es ánimo, siento como si me hubiesen golpeado, un dolor de cintura y un poco de cabeza”.

Este año, además de aparecer en varios programas recordando a Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre del 2020, Guillote estuvo como invitado en la segunda edición de Masterchef Celebrity y los invitados tuvieron que preparle el clásico inglés five o’clock tea.

“Yo era un invitado colado, porque siempre estaba pegado al más grande. Tuve la oportunidad de tomar el té en el Palacio de Buckingham. También tomé uno en la casa de Tony Blair, el primer ministro inglés. Nos hizo el té su señora, Cherie Blair, y nos hizo cupcakes”.

“En el palacio fue muy formal, incómodo para nosotros...Porque había que saber”, explicó el ex mánager. ¿Si estaba la reina Isabel II? “No: a ella ya la habíamos saludado y se retiró. El que estaba era el príncipe Carlos”, dijo. Sin embargo, cuando el conductor resaltó esta situación por lo poco habitual, Guillermo aclaró: “No era muy divertido tampoco tomar el té con el príncipe Carlos...Pero lo tomamos”.

Cóppola fue una de las figuras que participó del documental de Infobae La muerte de Maradona. “Diego era difícil, imposible tratarlo, pero sabés cuántas veces la pasé. Yo me vine de Cuba porque no nos aguantábamos más, y a los tres meses yo era el que le afané la plata de las hijas. ¡Pero no teníamos un sope, qué le iba a afanar! En algún momento me dio un bife, por un celo, por que estaba en pareja. Pero esa era la relación de amigos. Nunca nos fuimos a las manos, pero discusiones... ¡un montón! Después nos abrazábamos y llorabamos. Él era eso”, contó sobre su relación con el ídolo deportivo en diálogo con Polémica en el bar.

