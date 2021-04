Jimena Barón y el Tucu López: del hermetismo y una sola foto oficial juntos, al anuncio de la ruptura por redes

Jimena Barón y Tucu López

“¡Ay, Dioooos! ¡Tengo que hablar, ya me olvidé de cómo era esto! Me olvidé de Instagram”, comenzó diciendo el miércoles por la noche en un vivo que realizó en las redes Jimena Barón y siguió, señalando a su hijo Morrison: “Me siento abrumada de cariño, porque fueron casi 9 meses de nada y de repente leo cariño y me había desacostumbrado... pero es hermoso, estoy muy contenta. Tengo a mi amuleto... vení, mi amor. El también tiene nervios... ¡nos desacostumbramos! Somos una familia que ya no tiene redes”.

Luego de explicar que en estos nueve meses lejos de las redes intentó recomponer, pero no pudo, su relación con Daniel Osvaldo y luego comenzó un noviazgo con el Tucu López, la actriz y cantante sorprendió al anunciar su separación del actor de Sex: “Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem y está todo bien”.

Jimena venía de una fallida reconciliación con el papá de su hijo, hacia mitad de año cuando en plena pandemia se había ido a pasar unos días a la casa de él en Banfield. Desde ese momento, la Cobra que solía usar sus redes sociales para mostrar su trabajo, pero también su vida, desapareció por completo de Instagram. Hacia mediados de septiembre fue captada por un vecino de Villa Urquiza caminando con un hombre, primero se pensó que era el bailarín Mauro Caiazza.

Jimena Barón y Tucu López

Luego del hermetismo y que ella no dijera de quién se trataba, el misterio se develó: su nuevo amor era el Tucu López. “Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro... hay una persona que es parecidísima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López”, anunció en su momento Susana Roccasalvo.

La relación siguió fluyendo, lejos de los medios ya que ninguno habló ni se expuso en redes sino hasta un mes después, cuando en un móvil en Canal Nueve, el conductor que acaba de participar en Corte y Confección, habló. “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”.

Sin embargo, a él le estaba costando acostumbrarse a estar con una persona tan pública como Jimena. A pesar de trabajar en los medios, el asedio de los periodistas a partir de su relación con ella, le chocó: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

Jimena Barón y el Tuc López en Tucumán visitando a la familia de él

Más allá de aquellos textuales, el hermetismo continuaba. Incluso sin que ninguno dijera nada en redes sociales, viajaron a Tucumán a conocer a la familia de él. La noticia se filtró gracias a que otra vez un vecino los fotografió. En una de las imágenes que se viralizó se los ve yendo juntos a comprar a los negocios del barrio.

Jimena Barón con su hijo Momo y el Tucu López

Fue él quien de a poco comenzó a mostrar su relación públicamente y en Navidad compartió las postales de la pareja con Momo en la casa de la familia López en Tucumán. La única foto oficial juntos que se hizo pública.

Así, la relación dejó de ser secreta y en enero él habló sobre cómo comenzó su romance. “Nos conocimos por redes. Cuando me empezó a seguir me dije ¡epa! Le mandé unos emojis de pulpos. Yo sé que parece muy boludo pero a mí me fue muy efectivo. Si te metes en Wikipedia el pulpo tiene muchas propiedades que nadie conoce”, dijo en diálogo con el programa Hay uqe ver.

Sin ellos trabajando a diario en televisión, por ahora -ya que en semanas debutarán en el nuevo segmento de ShowMatch, La Academia él como participante y ella como jurado - y sin usar las redes sociales, su vida de pareja es un misterio. Por eso, el anuncio de su separación, justo cuando estrenaba el clip “Flor de involución” resultó una sorpresa. De esta forma, la noticia de la separación se “pegó” con las personales.

SEGUIR LEYENDO: