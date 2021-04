Marcelo Tinelli cumple 61 años: los saludos de Cande Tinelli y Guillermina Valdes

Marcelo Tinelli en las nuevas instalaciones de su productora

Este jueves 1 de abril Marcelo Tinellli cumple 61 años y comenzó su especial día con una celebración íntima con su familia el miércoles por la noche. Pasadas las doce, el conductor tomó su celular y respondió algunos de los primeros mensajes que le empezaron a llegar.

Luego de agradecer los cordiales saludos que recibió por WhastApp, se tomó algunos minutos para ver las menciones que le llegaron a su cuenta personal de Twitter, red social en la que tiene más de 10 millones de seguidores. Más tarde decidió ir a descansar y omitió entrar a Instagram, en donde -hasta la primera hora de esta mañana- aún no había mostrado actividad.

Quienes sí lo hicieron fueron su pareja, Guillermina Valdes, y su hija Candelaria. La actriz, empresaria y modelo compartió una foto junto al conductor de la celebración íntima y en su mensaje hizo referencia al signo del zodiaco del conductor. “Feliz cumple, ariano. Te amo”, escribió en su red social y obtuvo cientos de miles de likes. También hubo quienes aprovecharon dicha publicación para saludar a Tinelli través de esa vía.

La romántica foto que compartió Guillermina Valdes en su cuenta de Instagram

Cande, por su parte, se expresó a través de sus Stories de Instagram y compartió varias fotos de distintos momentos que vivió junto a su padre. “Hoy es el cumpleaños de la persona más especial de mi vida”, comenzó la artista plástica.

En otra selfie -divertida y aprovechando los filtros de la aplicación- describió al conductor con unas emotivas palabras: “Siempre positivo, con su humor que lo caracteriza, empujándonos para adelante. Para que hagamos, nos arriesguemos y podamos cumplir nuestros sueños”. Y también replicó la frase con la que conductor suele alentar a sus hijos: “Enfrentá tus miedos”.

“Gracias por compartir tu amor inmenso, tu corazón, y tu oído siempre para poder siempre darnos sabias palabras”, agregó junto a una foto en la que posó junto a su padre y su hermana Micaela.

Y concluyó: “Te deseo no solo un día espectacular, sino una vida hermosa, repleta de amor y felicidad, de disfrute y risas. No mereces menos. Te admiro y estoy orgullosa de vos, siempre. Te amo, pa. Feliz cumple”.

El próximo 19 de abril, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión argentina con su clásico ShowMatch y La Academia, un nuevo formato adaptado a los nuevos protocolos de la pandemia del coronavirus: habrá una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. Y, hasta el momento, los participantes confirmados para el nuevo reality de talentos son: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López, Sofía Jujuy Jiménez, Luciana Salazar, El Polaco, Barby Silenzi.

“Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, adelantó Ángel de Brito.

“No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”, agregó el periodista.

