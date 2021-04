Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale de este fin de semana

Andy Kusnetzoff y Juana Viale, en competencia directa el sábado por la noche

La batalla por el rating entre Telefe y El Trece vuelve a surgir en sus dos programas fuertes del fin de semana, que volvieron este 2021 con escenografías renovadas: PH, Podemos Hablar y las mesas de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, éstos últimos dos ciclos conducidos por Juana Viale desde el año pasado.

En su tercera emisión de la quinta temporada, Andy Kusnetzoff tendrá como invitados a los actores Luciano Castro y Brenda Gandini, la periodista María Julia Oliván, Belén Francese, que está esperando su primer hijo, y el conductor Juan Marconi. En este año, el ex CQC mantuvo la esencia del programa, pero creó secciones nuevas e incluso tomó la iniciativa de invitar a dos cocineros que hayan perdido el trabajo por la pandemia para que colaboren con la comida. “Con dos teléfonos no resolvés el problema, pero sirve para concientizar, empatizar con lo que sucede, y con lo que va a ser la post pandemia”, había dicho en diálogo con Teleshow.

Por el lado de la nieta de la Chiqui, que el fin de semana pasado debutó en una nueva temporada e impactó con un musical junto a Martín Bossi, este sábado por la noche tendrá una programa más de tinte político. En esa línea, se sentarán junto a ella el periodista Eduardo Feinmann, el actor Luis Brandoni, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós y la diputada provincial santafesina Amalia Granata. En el marco del rebrote de casos positivos de coronavirus, seguramente los temas girarán en torno a las nuevas medidas que tomará el Gobierno Nacional y la economía del país. El domingo, la mesa tendrá un clima más distendido con la presencia de Luciano Cáceres, Noelia Marzol, el cantante Kevin Johansen y la periodista Marcela Tauro.

La renovada escenografía de los ciclos de Juana Viale

En diálogo con Teleshow, la dama de los almuerzos ya había avisado que no regresará a la televisión hasta que complete su vacunación contra el COVID: “Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen! Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”. El domingo pasado, Jey Mammon había acusado a Juana de “limpiar” a su abuela. “La limpiaste 100 por ciento. No sale ni al aire, nada. Ni por teléfono”, le dijo el humorista. “¡Callate! ¡No quiso!”, disparó ella, entre risas.

En una entrevista reciente con este medio, la ex de Gonzalo Valenzuela había contado que tuvo un contacto con el Presidente con el objetivo de invitarlo a su programa. ”Le escribí a Alberto (Fernández), y me dijo que veamos más adelante. Esto fue el año pasado. Después le volví a escribir y no me contestó. Seguramente ha tenido un año bastante complejo, pero sería interesante que este año sí pueda sentarse”, había confesado. Y agregó: “Me gustaría tenerlo a él, a Mauricio (Macri), a (Santiago) Cafiero. Me gustaría tenerlos a todos. Desde Seguridad, Justicia, que se sienten todos. Es importante. Es un programa que me llamó la atención por la magnitud, por dónde se ve, toda la Argentina. Uno dice: “Bueno, Buenos Aires...”, pero Argentina es gigante y por todos los lugares en los que estuve, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, se ve y se escucha. Entonces, y más que estamos en elecciones, es importante que los lleve”.





