El video del accidente doméstico de Lourdes Sánchez: resbaló y cayó por las escaleras

El accidente doméstico de Lourdes Sánchez (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Lourdes Sánchez tuvo un terrible accidente en su casa: se resbaló y cayó por las escaleras, pero afortunadamente se encuentra en buen estado de salud. “Miren el palazo que se pegó. Por suerte está bien y por eso se ríen estas desgraciadas, podría haber sido trágico”, dijo Ángel de Brito mientras pasaban en el video del accidente y se escuchaban las carcajadas de las “angelitas”. Andrea Taboada manifestó: “Esa escalera es tremenda, es de madera y está muy lustrada”, mientras que Nancy Duré agregó: “Tuvo suerte que no se le golpeó la cabeza”.

Desde un móvil en Mar del Plata, la mujer del Chato Prada dialogó con el equipo de Los Ángeles de la Mañana y contó lo sucedido. “Vino a raíz de una mini pelea con Pablito, viendo el tema del tamaño de la valija y dije: ’no, yo voy a llevar una más grande´, estaba bajando las escaleras para buscar la valija y ahí, “sácate”, me comí toda la escalera. Estaba con medias y es muy resbalosa esa escalera”, explicó. Y agregó: “En un momento me asusté porque no paraba de caer y después me miré las muñecas porque pensé que me las había quebrado porque me dolían mucho, pero estoy sanita. Tengo moretones por todos lados, pero por suerte la saqué barata. Tengo un moretón tremendo en la cadera, pero nada más que eso”.

Cabe recordar que la bailarina había sido operada hace un tiempo de su columna, algo que preocupó a su amigos. “Recibí un montón de mensajes, José María (Listorti) me dijo que se acordó enseguida de mi operación, porque en el video parece que me di la columna con uno de los escalones, pero fue la cadera. Me asusté, me quedé ahí un ratito quieta, pero después pasó un ratito y pude mover las manos y el tobillo, que lo tengo un poquito hinchado, pero nada más ¡Soy irrompible!”, expresó.

A fines de diciembre, Lourdes había brindado una entrevista a Leandro Rud, en donde expresó sus ganas de convertirse en madre nuevamente junto al emblemático productor de Marcelo Tinelli. “Me encantaría darle un hermanito a Valentín, sobre todo que venga la nena. Pero por el otro lado no hay caso, me parece que no, me dijo que la paciencia se le agotó”. Sobre su hijo, dijo que aunque su pareja quiere que juegue al fútbol, “le gusta mucho el escenario”.

Lourdes Sanchez dijo que le gustaría volver a ser madre

Haciendo un repaso por su carrera, la bailarina fue consultada sobre las cosas que alguna vez dijo y se arrepintió. “Lo más recordado fue lo de Pampita que le había dicho ´bolsa de cuernos´, que fue fuertísimo y lo repito y me parece fuerte. Ahí hablé con Carolina, le pedí disculpas, me sentí muy mal”.

En enero, estuvo de vacaciones en México con su pareja y el pequeño Valentín. “Es la cuarta vez ya que venimos, me encanta venir a Playa del Carmen, en esta oportunidad vinimos a Cancún porque no conocía. Siempre digo que vacaciones son venir a una playa y las de acá me encantan”, dijo en diálogo con Teleshow. Por las restricciones de la pandemia y ante el crecimiento de casos de coronavirus, Lourdes y el Chato dudaron de emprender el viaje. “Tomamos coraje. Muchos amigos vinieron y nos dieron tranquilidad y nos decidimos a venir una semanita”, contó la panelista de Hay que ver, y está claro que no se arrepintió. “Valen está disfrutando un montón, acá hay muchos cuidados y la realidad es que nosotros nos cuidamos muchísimo también”, agregó en aquella oportunidad.





