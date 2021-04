La inaceptable incitación a la violencia de El Dipy hacia Coco Sily: “Cuando quieras pelear invitame, yo voy”

El Dipy y Coco Sily

“Coco Sily defendió a Estela de Carlotto y dijo en la radio que va a rec@g@r (SIC) a trompadas a un político que sabe que no va a pelear? Abro hilo cortito...”, anunció El Dipy –que en rigor se llama Adrián Martínez– en su cuenta de Twitter, para sumarse a un polémico cruce ya instalado entre el humorista y el legislador Fernando Iglesias, que había criticado a Estela de Carlotto. El actor, hasta lo amenazó.

“Acá, lo que dijo el de la Cátedra del macho. Vamos por partes. Te contesto lo de Carlotto primero, Coquín...”, escribió El Dipy y pegó un texto acusatorio sobre Laura, la hija secuestrada y desaparecida de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Y continuó, ya apuntando a Sily: “Invitar a pelear por radio no es de barrio, como decís que sos. Es de cagón, kumpa. Si tanto te la aguantás, andá a buscarlo, c@galo bien a trompadas y no te hagas el macho por la radio”. Todo esto, buscando sumar polémica en torno a un conflicto que no lo tenía en escena.

El escrito agraviante que publicó El Dipy en su cuenta

“Y sabés que conozco bastante de vos. Y sabés por qué. Portate bien, Coquito. Que la gente no se entere que los sobres que te daban y te dan tus líderes te los gastabas en el Conrad cuando había póquer. Y cuando quieras pelear, invitame. Yo voy. MACHO cagón. cierro hilo”, concluyó el músico, quien suele opinar en las redes sobre política, generando gran repercusión, aunque en esta oportunidad se manifestó con un tono más virulento que de costumbre.

El conflicto había empezado cuando Estela de Carlotto dijo en radio que Mauricio Macri debería estar tras las rejas: “Ya se ha demostrado que es un delincuente. Lo antes posible hay que meterlo preso...”, expresó. Entonces Fernando Iglesias, diputado nacional de Juntos por el Cambio, cuestionó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. “Las declaraciones de Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora, inmediatamente, es de un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a un otro: una referente de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, que haya Justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso”, aseguró el diputado. Y agregó: “¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto, de gente que va presa sin juicio ni condena? Una vergüenza las declaraciones de Carlotto”.

La incitación a la violencia de El Dipy en Twitter

Indignado, en su programa de radio, Coco Sily se refirió a Iglesias como un “pelotudo” y aseguro: “Me causó un escozor... Yo, que vengo de esa militancia, que un tipo como Fernando Iglesias le diga eso a Estela de Carlotto me generó una repulsión tan profunda...”. Decidido a defender a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, siguió con su reflexión: “Me encanta la evolución y ha sido importante en mi vida... Yo cambié mucho, pero hay algunas cosas donde sigo teniendo el mismo barrio, la misma esencia, y no las quiero cambiar. Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que le pueda decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”, agregó, en una violenta amenaza que pronto generó rechazo en redes sociales.

El diputado Fernando Iglesias criticó a Estela de Carlotto y por eso Coco Sily lo amenazó

Y sumó: “Hablá con el abogado que vos quieras hablar pero te lo voy a decir en potencial: ‘en una de esas, capaz que te cago a piñas, podría llegar a pasar Fer’. Pero pedile al destino que no te cruce porque hay cosas que tienen que ver con mi esencia y no puedo soportar que este maleducado le hable así a Estela de Carlotto”.

Rápido de reflejos y también cómodo en la contienda, el diputado Iglesias le contestó por Twitter: “¡Acá está! Coco Sily me va a ‘cagar a trompadas’ si me cruza por la calle. Es fácil encontrarme, Coco. Sabés dónde trabajo. Y también va a ser fácil cagarme a trompadas porque me pondré las manos en la espalda antes de darte la oportunidad de decir que soy un patotero como vos”. Todo en un cruce más agresivo y violento que argumentado e inteligente. Un cruce del que El Dipy, siempre ávido de escándalo, no quiso quedarse afuera.

