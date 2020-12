La revelación de Lourdes Sánchez: “Me encantaría darle una hermanita a Valentín”

Lourdes Sanchez dijo que le gustaría volver a ser madre

En un 2020 marcado por la pandemia, a Lourdes Sánchez no le faltó el trabajo. La bailarina se dio el lujo de participar como panelista en el Los Ángeles de la Mañana, luego se incorporó como jurado en el BAR del Cantando 2020 durante unas semanas y hoy conduce La Previa del Cantando junto a Lizardo Ponce y es panelista en Hay que ver.

Pero, como bien dijo en una reciente entrevista con Leandro Rud en La Noche, el ciclo de El Nueve, su mayor logro es su familia. Y sobre este tema se explayó en esa charla íntima, donde confesó que, aunque le gustaría volver a ser mamá, no lo ve del todo convencido al Chato Prada. “Me encantaría darle un hermanito a Valentín, sobre todo que venga la nena. Pero por el otro lado no hay caso, me parece que no, me dijo que la paciencia se le agotó”. Sobre su hijo, dijo que aunque su pareja quiere que juegue al fútbol, “le gusta mucho el escenario”.

Haciendo un repaso por su carrera, la bailarina fue consultada sobre las cosas que alguna vez dijo y se arrepintió. “Lo más recordado fue lo de Pampita que le había dicho ´bolsa de cuernos´, que fue fuertísimo y lo repito y me parece fuerte. Ahí hablé con Carolina, le pedí disculpas, me sentí muy mal”.

Lourdes Sanchez habló sobre su exabrupto hacia Pampita

Otro de los temas por los que fue consultada fue la situación en Argentina, y en ese punto expresó que su máxima preocupación es la inseguridad. “Te da mucha bronca, mucha impotencia, y encima uno tiene que agradecer estar vivo. Eso es lo más triste de todo esto, pero con el tema de inseguridad me parece que hay que hacer algo ya”, expresó.

Lourdes Sánchez habló sobre la inseguridad

Cabe recordar que hace tan solo días, la bailarina fue víctima de la inseguridad en Palermo. “No podía cerrar el auto. De repente la llave no le andaba al Chato, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos y no caigan como yo”, había contado en su cuenta de Instagram.

En cuanto a sus proyectos para 2021, destacó que hasta el 14 de enero sigue el Cantando 2020, por lo cual seguirá al frente de La Previa. Luego, se tomará unos días de descanso junto al productor de LaFlia, y después seguirá formando parte de Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti y Denise Dumas. En cuanto al Bailando, dijo que aunque no tiene su presencia confirmada, le gustaría formar parte del ciclo. “Extraño un montón de bailar”, reveló. Sin embargo, también confesó que le gustó formar parte del BAR.

En el plano amoroso, en una entrevista radial con Catalina Dlugi había contado cómo comenzó su relación con El Chato. “Denise (Dumas) fue mi celestina, allá por el 2008 o 2009 , yo estaba haciendo temporada con Sofovich en Carlos Paz y ella y Campi me venían a buscar para ir a su casa y ahí nos veíamos con Pablo a escondidas”. “No me imagino la vida con otro hombre, él es todo y lo volvería a elegir una y mil veces”, dijo Lourdes, muy enamorada.

