Mucha playa, relax y protocolos sanitarios: las espectaculares vacaciones de Lourdes Sanchez y el Chato Prada en Cancún

Después de un año intenso de trabajo, Lourdes Sánchez, Pablo “Chato” Prada y su hijo Valentín emprendieron unas merecidas y particulares vacaciones. En un año marcado por la pandemia, la familia viajó a Cancún para disfrutar de las playas y las bondades de la oferta hotelera de la playa del caribe. Eso sí, debieron acomodarse a los tiempos que corren, y el barbijo y los protocolos sanitarios se volvieron un compañero de aventuras más.

En diálogo con Teleshow , la bailarina compartió algunas sensaciones de sus primeros días en tierras mexicanas. “Llegamos hace tres días, la estamos pasando genial”, señaló la conductora de La previa del Cantando, quien manifestó su amor por la playa, cualquiera que sea “Es la cuarta vez ya que venimos, me encanta venir a Playa del Carmen, en esta oportunidad vinimos a Cancún porque no conocía. Siempre digo que vacaciones son venir a una playa y las de acá me encantan”, enfatizó.

Por las restricciones de la pandemia y ante el crecimiento de casos de coronavirus, Lourdes y el Chato dudaron de emprender el viaje. “Tomamos coraje. Muchos amigos vinieron y nos dieron tranquilidad y nos decidimos a venir una semanita”, contó la panelista de Hay que ver, y está claro que no se arrepintió. “Valen está disfrutando un montón, acá hay muchos cuidados y la realidad es que nosotros nos cuidamos muchísimo también”, agregó.

Respecto a Valentín, el pequeño que en octubre cumplió cuatro años, contó que “le encanta el mar, pero prefiere la pileta. En el hotel hay todo un sector especial para niños, con toboganes y juegos de agua y se copa con eso”, contó la mamá, que se diferenció: “Yo amo el mar y la playa, me quedaría todo el día ahí”.

Además de compartir su palabra con este medio, Lourdes es muy activa en su cuenta de Instagram, donde interactúa con sus más de dos millones de seguidores. Entre fotos y videos del viaje, la bailarina contó parte de su alimentación, en base a tacos, ensaladas, licuados y el infaltable mate.

La playa cansa, decían las abuelas, y Lourdes parece suscribir en una de sus historias de Instagram. Mientras su pareja y su hijo dormían, Mientras su pareja y su hijo dormían, la bailarina quiso aprovechar para relajar en el spa del hotel. Era, sin dudas, un gran plan. Pero se quedó con las ganas.

Los protocolos sanitarios obligan a sacar turno para utilizar las comodidades del hotel y Lourdes no tenía su reserva correspondiente. “No permiten que se junte tanta gente, tienen que limpiar y desinfectar”. Lejos de quejarse, la bailarina celebró el cuidado sanitario y aceptó las indicaciones sin problemas. “Mañana les muestro”, prometió, sabiendo que en este viaje, además de su pareja y su hijo la acompañan los cuidados. Quizás, en un futuro no muy lejano, tengan otra compañía.

Acá no hay ningún misterio. Fue la propia Lourdes la que reveló su deseo de volver a ser madre. “Me encantaría darle un hermanito a Valentín, sobre todo que venga la nena. Pero por el otro lado no hay caso, me parece que no, me dijo que la paciencia se le agotó”. Será cuestión de que el productor cambie de opinión para sumar una pasajera más a la trouppe.

La historia de Lourdes y el Chato tuvo un primer flechazo en la pista de ShowMatch y lleva más de una década. Según manifestó la bailarina, Denise Dumas ofició de celestina. “Allá por el 2008 o 2009 , yo estaba haciendo temporada con Sofovich en Carlos Paz y ella y Campi me venían a buscar para ir a su casa y ahí nos veíamos con Pablo a escondidas”, recordó y ratifició su elección, cada día más enamorada: “No me imagino la vida con otro hombre, él es todo y lo volvería a elegir una y mil veces”.

