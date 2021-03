El conmovedor mensaje de Nico Vázquez en el día que su hermano hubiese cumplido 32 años: “Siempre juntos”

Nico Vázquez recordó a su hermano Santiago en Instagram

Este 31 de marzo, Santiago Vázquez hubiera cumplido 32 años, y por tal motivo, su hermano Nicolás decidió recordarlo en las redes con unas conmovedoras palabras: “Espalda con espalda, corazón con corazón. Siempre juntos. Te amo San”, escribió. Dicho posteo fue comentado por varias figuras del espectáculo, como Mery Del Cerro, Malena Narvay, Gastón Dalmau, Gustavo Bermúdez y Connie Ansaldi, quienes le expresaron todo su apoyo. El texto que compartió Vázquez fue acompañado por una imagen en la que se los ve a ambos el día en que el actor se casó con Gimena Accardi, en diciembre de 2016.

El conmovedor mensaje de Nico Vázquez, el día que su hermano hubiera cumplido 32 años

Justamente la actriz también hizo referencia a quien fuera su cuñado, con una tierna postal de ambos. “Hoy el Instagram me recuerda este posteo del último cumple que pasamos juntos físicamente en este plano, y yo aprovecho para recordarte una vez más con risas y amor. Te extraño todos los días, pero hoy un poco más que ayer. Te amo, San”, expresó en una story.

El recuerdo de Gime Accardi a Santiago Vázquez

Soledad, la otra hermana del ex Casi Ángeles, también decidió recordarlo en su Instagram con un video. “Después de muchos años me animé a ver videos tuyos. Te extraño y te quiero conmigo, pero sé que estás acá. Estas en nuestros pensamientos, en cada historia y te encuentro en cada risa de mis hijas. Hoy te recuerdo en este video donde estás tratando de explotarme burbujas en la cabeza y tratando de que Jaz se de cuenta del chiste. Te amo y te extraño”, escribió.

Mirta, la mamá de Nico, Soledad y Santiago, también quiso recordarlo en este día especial. “¡Feliz cumple mi bombón! Siento las ganas de abrazarte y llenarte de besos. Pero la vida quiso que hoy te esté mandando todo eso al cielo. Me hacés falta, ¡extraño todo de vos! Seguí iluminando ese lugar con esa sonrisa hermosa ¡Te amo infinito! ”Ma”, escribió junto a dos fotos de Santiago.

El recuerdo de la mamá de Santiago Vázquez a su hijo

La muerte de Santiago Vázquez, cuando tenía 27 años y en plena ascendencia en su carrera, conmovió al mundo del espectáculo y a sus seguidores. Ocurrió durante unas vacaciones en República Dominicana, en donde se encontraba con amigos, algunos de ellos también conocidos públicamente, como las hermanas Belu y Emily Lucius.

Unos días después, Gimena contó que la causa de la muerte fue una miocardiopatía hipertrófica: “Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. Solo se ve con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón”.

En el plano laboral, Nicolás y Gimena comenzarán este jueves con el reestreno de Una semana nada más, obra que encabezarán junto a Benjamín Rojas en el teatro El Nacional Sancor Seguros. “Hace 4 años, antes de terminar El otro lado de la cama, Nico me ofreció hacer Una semana nada más con Benja Rojas y no dudé ni un segundo, leí el libro y me encantó. Pasó un tiempo y me surgió otro proyecto y no pude hacer ambas cosas a la vez, y ahí Flor le puso toda la garra y se subió al escenario con alma y corazón”, contó Accardi en su cuenta de Instagram sobre el proyecto que le había quedado pendiente y que la rompió en convocatoria de espectadores.

“Hoy, las vueltas de la vida, hacen que ahora sea Flor la que tiene otro proyectos y no pueda hacer ambas cosas... Así que tal cual lo imaginaban, ahora me subiré yo al escenario con alma y corazón. El teatro es mi terapia, es lo que me cura, es mi vocación desde que tengo uso de razón. Soy actriz y ahí pertenezco. Ese es mi lugar más seguro, es como un segundo hogar”, agregó.

