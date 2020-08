Nico Vázquez mostró cómo le cortó el pelo Gimena Accardi: “Estoy llorando por los nervios, pero dejó de ser gracioso”

Gime Accardi junto a Nico Vázquez





Nico Vázquez y Gimena Accardi suelen compartir divertidos videos en sus redes sociales sobre su rutina y las distintas actividades que comparten. Desde que comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Argentina -el 20 de marzo-, la pareja incrementó sus seguidores de Instagram por los divertidos momentos que retratan con sus respectivos teléfonos y que luego publican.

En las últimas horas, la actriz le cortó el pelo a su marido, quien mostró el resultado a sus tres millones y medio de seguidores. “Puede fallar. Vayan a la peluquería”, escribió el actor junto al video que grabó del momento en que su mujer le indica que le quedaron algunos agujeros en su cabellera y, además, muestra su nuevo look.

Ocurre que -según el relato de la actriz- él fue quien se movió mientras ella sostenía la maquinita que estaba graduada en cero. “Eso te pasa por distraerme cuando estoy estoy concentrada”, respondió Gimena sobre el posteo de su marido.

En las imágenes que tomó el actor, se ve a la actriz prestando atención a lo que está haciendo. Mientras tanto, él apeló a su característico sentido del humor y grabó el video bajo algunos efectos de Instagram que distorsionan sus voces y su apariencia. “Me hace reír mucho que me cague a pedos”, sostuvo Nico, que lucía una bata que lleva el nombre de su mujer, como si fuera la marca de un salón de peluquería: Gimena con G (mismo nombre que la actriz utiliza en sus redes sociales).

Nico Vázquez mostró cómo le cortó el pelo Gime Accardi (Video: Instagram)

Accardi tiene experiencia en el rubro. Justamente por eso le obsequiaron la bata para que usen sus amigos a los que le corta el cabello cuando la visitan en su casa. Como si hubiera estudiado la profesión, la actriz tiene un particular don. Sin embargo, esta vez el resultado no fue el esperado. “Todo era risa hasta que... ¡Hey! ¡El pelo!”, reclamó el actor mientras mostraba el corte, y agregó: “No le gusta que la joda cuando corta el pelo. Dice que la distraigo”.

Entonces, Gime indicó que le había hecho un agujero en la cabeza. “Porque te movés”, reprochó. “Yo creí que era una exagerada hasta que me lo mostró. Pensé que me estaba jodiendo, pero no”, sostuvo Nico. “Si igual no salgo a ningún lado. Por mi, agarrá y tajeame toda la cara”, bromeó con respecto a la cuarentena que cumple en su casa debido a la pandemia del coronavirus.

Luego de un divertido diálogo en el que la actriz aseguró que el percance sucedió porque el actor no paraba de moverse, mostraron a la cámara el resultado: de un lado de la cabeza de Nico Vázquez, quedó rapado y con algunos agujeros, mientras que del otro le quedó un poco más largo. “Estoy llorando por los nervios, pero dejó de ser gracioso”, dijo el actor.

Entre los cientos de comentarios que recibió la pareja en la publicación, se destacó el de Celeste Cid. “Me parece que se está vengando de algo. Me hizo reír fuerte esto”, sostuvo la ex compañera de la actriz en Separadas.

SEGUÍ LEYENDO

Descendiente de Juan de Garay, compitió en los Juegos Panamericanos y hace el postre preferido de Lula da Silva: la historia de Christian Petersen

Reapareció Jimena Barón y rompió el silencio: qué dijo cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo

El desgarrador relato de Lizy Tagliani sobre los últimos días de La Floppy: “Yo sospechaba el desenlace”