Polémica en el Bar: Horacio Cabak dio positivo de coronavirus y aislaron a Mariano Iúdica y Chiche Gelblung

Horacio Cabak dio positivo de coronavirus. Por participar de Polémica en el Bar (América), se decidió aislar a Mariano Iúdica, conductor del ciclo, y Chiche Gelblung, otro de los panelistas

La segunda ola de coronavirus sigue pegando fuerte en la televisión, así como en todo el país, y hoy se conoció un nuevo caso: Horacio Cabak dio positivo y, por ser panelista de Polémica en el Bar (América), se decidió aislar a parte de la mesa de manera preventiva.

A Mariano Iúdica, conductor del ciclo, ya lo hisoparon y dio negativo, pero estará aislado por 48 horas. Con lo cuál, conducirá desde su casa en los próximos dos programas. Chiche Gelblung, otro de los integrantes de la mesa, también dio negativo de su examen, pero también se “guardará” por prevención, tal como informaron desde la producción de Polémica... a Teleshow.

Las últimas cifras de la pandemia informadas por el Ministerio de Salud de la Nación, difundidas el pasado martes 30 de marzo, dieron cuenta de que en las últimas 24 horas se registraron 125 muertes y 10.154 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.332.765 y las víctimas fatales son 55.736.

Horacio Cabak dio positivo de coronavirus y, por ser panelista de Polémica en el Bar, se decidió aislar a parte de la mesa de manera preventiva

Esta semana, Cabak había sido noticia por el fuerte cruce que tuvo con Flavio Azzaro, justamente en la mesa de Polémica... a raíz del entredicho entre el diputado del PRO, Fernando Iglesias, y el actor y conductor Coco Sily. Iglesias cuestionó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por afirmar que el ex presidente Mauricio Macri tenía que ir preso. Entonces, en su programa de radio Fuerte al Medio (Radio 10), Sily -que eventualmente es panelista de Polémica...- lo cruzó con todo: “Le pueden decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas de donde salgas, porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”.

Las palabras de Sily sorprendieron a Iúdica y advirtió que podría llegar a traerle algunos problemas. “Fernando Iglesias es un provocador. Que se banque Coco el quilombo que pueda tener, pero también que Iglesias se haga cargo de las boludeces que dice”, señaló Azzaro, dando el puntapié inicial a un debate caliente con Cabak.

“¿Vos avalás la violencia?”, preguntó el conductor de La jaula de la moda. “Yo avalo que te podés enojar con un tipo como Fernando Iglesias”, respondió Azzaro. “¿Y lo amenazás?”, insistió Cabak. “No, vas y lo cagás a trompadas”, replicó el periodista de Crónica TV. “Para mí, no podés usar la radio para eso”, intervino Chiche Gelblung. Azzaro asintió, y mientras mandaban el tape con los dichos de Iglesias, se lo escuchó decir en off “dejámelo en un ascensor diez minutos”, en clara referencia al diputado.

El debate se remontó al discurso del hombre del Pro, que había afirmado que lo que pedía Estela de Carlotto respecto a Macri era similar a lo que había implementado la dictadura militar. “Una representante de los Derechos Humanos no pide que se lo juzgue, pide que sin juicio y sin condena vaya presa. ¿Les suena esto? ¿En qué te has convertido, Estela?”, preguntó el diputado. Gelblung y Cabak defendieron los dichos del legislador, mientras que Mauro Federico se manifestó en clara oposición. “Comparar a Estela de Carloto con dictadura es una abominación”, afirmó.

El cruce de Flavio Azzaro y Horacio Cabak en Polémica en el bar (Video: "Polémica en el Bar", América)

Mientras la polémica levantaba temperatura y las voces se superponían, los focos volvieron a posarse en los dos contendientes principales de la velada. “Encarcelar a alguien sin juicio previo es un error en cualquier momento”; señaló Cabak. “¿Cuántas veces habrás pedido que la metan presa a Cristina?”, acusó Azzaro, pero su contendiente no recogió el guante y le puso un freno. “¡Pará! No supongas, no prejuzgues. Si lo dije, me hago cargo. Si nunca lo dije, no lo pongas en mi boca”. “¿Nunca lo dijiste?”, preguntó una y otra vez el periodista deportivo, pero el ex modelo se mantuvo firme en la negativa. “¿Vos querés igualar para abajo?”, contraatacó Cabak, mientras su compañero elegía responder con gestos irónicos.

A continuación, Azzaro ratificó su postura y subió la apuesta. “A un provocador, si lo cagan a trompadas se la tiene que bancar. Yo soy un provocador, y si alguien me quiere cagar a trompadas, me la banco”, sentenció el periodista deportivo, iniciando otro flanco de conflicto. “¿Hebe de Bonafini es una provocadora?”, preguntó Cabak en alusión a la titular de Madres de Plaza de Mayo, y todos asintieron. “¿Hay que cagarla a trompadas?”, retrucó, provocando el contraataque de Azzaro. “Estás hablando de una mujer grande, tenés que tener un poco de criterio ¡Como dice que le quiere pegar a una vieja”, planteó el periodista deportivo.

“Dale Flavio, ¿me vas a decir que el señor criterio sos vos? Dejame de joder”, contestó Horacio, en el plano de la ironía. “Vos te la tenés que bancar si te quieren cagar a trompadas, Cabak. Te la pasás provocando”, señaló Azzaro y esta vez el conductor se prendió al juego: “Cuál es mi provocación? ¿Pedir que se administren bien las vacunas? Pedir que no le pongan vacunas a pelotuditos de 20 años?”, planteó Horacio. “Sí, claro Horacio. Vos no provocás en Twitter, está bien”, cerró Flavio con sarcasmo.

Pero Cabak todavía tenía más preguntas para su rival. “Decime cuáles son mis provocaciones para compararme con Hebe y para compararme con Iglesias”, indagó. “A vos con Hebe no te puedo comparar jamás”, retrucó Azzaro. “¿Por qué me metés en cuestiones personales?” alcanzó a preguntar Horacio, cuando Iúdica puso paños fríos y calmó las aguas... a medias: “Flavio es un provocador, y vos también, Horacio. Tenés un humor especial, lo sabés hacer”, señaló a modo de elogio, aunque el ex modelo se mantuvo serio y no se hizo cargo. “Me parece nefasto que alguien avale que caguen a trompadas a una persona porque piensa distinto”, ratificó Cabak, avivando aún más las tensiones que solo se aflojaron con el ingreso de Roberto Peña para su desopilante imitación de Alex Caniggia.

SEGUIR LEYENDO: