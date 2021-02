Nico Vázquez encontró en su casa el reemplazo para Flor Vigna en el teatro: Gimena Accardi se suma a su comedia éxito

Benja Rojas, Nico Vázquez y Gimena Accardi ya ensayan Una semana nada más

El show récord del 2019 vuelve renovado a los escenarios. Después de que Flor Vigna anunciara que deja el espectáculo para dedicarse de lleno al canto, la genial Gimena Accardi, esposa de Nico Vázquez, productor y director del espectáculo, se suma al elenco de Una semana nada más que completa Benjamín Rojas. Será en abril, en el teatro El Nacional Sancor Seguros.

“Hace 4 años, antes de terminar El otro lado de la cama, Nico me ofreció hacer Una semana nada más con Benja Rojas y no dudé ni un segundo, leí el libro y me encantó. Pasó un tiempo y me surgió otro proyecto y no pude hacer ambas cosas a la vez, y ahí Flor le puso toda la garra y se subió al escenario con alma y corazón”, contó Accardi en su cuenta de Instagram sobre el proyecto que le había quedado pendiente y que la rompió en convocatoria de espectadores.

Gimena Accardi debuta en en Una semana nada mas (Video: Instagram @nicovazquezok)

“Hoy, las vueltas de la vida, hacen que ahora sea Flor la que tiene otro proyectos y no pueda hacer ambas cosas... Así que tal cual lo imaginaban, ahora me subiré yo al escenario con alma y corazón. El teatro es mi terapia, es lo que me cura, es mi vocación desde que tengo uso de razón. Soy actriz y ahí pertenezco. Ese es mi lugar más seguro, es como un segundo hogar”, agregó Gimena sobre el espectáculo que el año pasado debió bajar el telón cuando atravesaba un gran momento y a causa de la pandemia.

“Encima con el plus de volver a trabajar con la dupla de Nico y Benja (marido y amigo), los admiro y quiero a ambos, trabajar con ellos siempre es una fiesta! y volver a ser dirigida por @mariano_demaria es el broche de oro. Gracias por el amor, por los mensajes y el cariño. Preparados para reírse hasta que les duela la cara? Porque nosotros ya estamos listos. Los esperamos!””, escribió la actriz para cerrar la publicación en la que comunicaba la novedad.

La nueva cartelería de Una semana nada más (Foto: Instagram @nicovazquezok)

¿Qué dijo Nico Vázquez al respecto? “No puedo explicarles la felicidad que tengo de contarles que la nueva protagonista será Gime. Una vez más juntos arriba de un escenario, ahora sí, bienvenida a la fiesta! Te amo”, escribió el actor y posteó un video con imágenes del back de la producción de la obra.

En la comedia teatral Una semana nada más, Pablo (Nico Vázquez) y Sofía (Gimena Accardi) son la pareja perfecta hasta que deciden mudarse juntos. Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Benjamín Rojas), su mejor amigo. Tendrán solo una semana para resolver sus problemas… ¿Lo lograrán?

Hasta Susana Giménez fue a ver a Nico Vázquez en Una semana nada más

La obra se estrenó en Buenos Aires en enero del 2019 y antes de arrancar con la segunda temporada Nico Vázquez expresó: “Sentimos una felicidad absoluta por lo que vivimos. Mil personas colmaron el teatro y se rieron sin parar. Es increíble lo que está sucediendo con esta obra. Cada vez reafirmo más que amo hacer teatro y, sobre todo, hacer comedia. Estamos felices y queremos disfrutar más que nunca esta temporada que, por lo que veo, va a ser tan explosiva como la primera. O más”.

Una semana nada más fue escrita por el francés Clément Michel, quien en febrero del año pasado estuvo en Buenos Aires viendo la versión local de la obra que fue readaptada para el público local y que cuenta con la producción artística de Nicolás Vázquez y producción general de Adrián Suar, Preludio Producciones y Nacho Laviaguerre.

Los actores pasaron juntos el verano en Lobería (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Además, Benja Rojas con Gimena y Nico son amigos desde la época en que hacían Casi Ángeles, el exitazo de Cris Morena que duró del 2007 al 2010. De hecho, pasaron juntos sus últimas vacaciones en la playa. En enero se los vio descansar en el balneario Arenas Verdes, en el partido de Lobería, y compartir sus aventuras en Instagram. Claro que Martina Sánchez Acosta, la mujer de Benja, con Rita, la hija de ambos que tiene dos años, fueron de la partida. Porque si de diversión se trata, Nico sabe armar buenos equipos, tanto arriba como abajo del escenario.

