Tras su crisis de llanto, Cinthia Fernández acusó a Matías Defederico de ejercer violencia verbal y física contra ella: “Salí de un infierno”

Cinthia Fernández reveló los maltratos que habría recibido de Matías Defederico (Video: "Intrusos" - América)

El martes, Cinthia Fernández se quebró en Los Ángeles de la Mañana y contó detalles de su relación con Matías Defederico. “Me dijo: ‘tus hijas el día de mañana van a saber que rompiste una familia’. El argumento básico es que yo soy la puta y la trola. Todo el tiempo me dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí porque ‘su mamá es una trol...’. Y no fue la única violencia. Me tiene amenazada con que yo le había metido los cuernos. No lo hice, ojalá lo hubiera hecho”, había señalado la bailarina.

Si bien en ese momento no especificó si había sufrido violencia física, a la salida de El Trece, Pablo Layus, cronista de Intrusos, la consultó al respecto y ella brindó más detalles. “Violencia verbal hubo, pero también hablo de física. Con mi mamá me cuesta hablar de estas cosas, se enteró de esto mucho tiempo después. Había un muy amigo mío que sabía del primer episodio, y hoy ya no está. Lo perdí hace muy poquito”, declaró públicamente.

Respecto a las acciones legales que podría iniciarle al padre de sus tres hijas, fue contundente: “Mi abogado lo supo desde el primer momento. El me dijo que haría lo que yo quisiera, pero en su momento le dije que no porque tenía que exponer a más miembros, y no quería”.

En relación a su descargo público en el programa de Ángel De Brito, explicó: “Hoy hice lo que pude. Ni siquiera me lo planteé en mi cabeza, ni me lo planteé en ese momento. Tampoco voy a contar mucho más, porque es mi familia y ya demasiado mediático es uno como para seguir exponiendo. Ya está. Creo que tampoco hace falta entrar en detalles”.

El llanto de Cinthia Fernández al contar su relación con Matías Defederico (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Además, se refirió a las declaraciones que su ex había hecho en el programa de América. “¿Te parece que puedo seguir enamorada de un ser así? Sino no hubiera hecho pareja tan rápido con Martín Baclini. Yo salí de un infierno, fue un verdadero infierno que yo acepté. Me tengo que hacer cargo. Pero no puedo juzgar a la persona que lo aceptó, porque hay tanta manipulación, tanto que el otro te hace sentir culpable en un montón de cosas que yo no me echo la culpa de nada. Yo hice lo que pude”.

Por último, reveló que la familia de su ex sabía de estos episodios de violencia que ella nombra. “La familia sabía del segundo episodio porque pasó algo por lo que tuvimos que consultar a un médico de la familia, por una situación puntual”, dijo sin querer ahondar más en detalles

En una entrevista con Intrusos, el ex futbolista había hablado sobre su ex pareja. “Yo tengo mi verdad, obvio. Hace tres años me podría haber hecho un picnic, agarrarme de cualquier cosa y entrar a todos los programas. Pero la verdad es que no lo hice. Trato de cuidar a mis hijas que son lo más importante. Después, lo que piensen ustedes o la gente no me llena”, dijo. Y deslizó: “Tal vez quedó algo que no hablamos, que lo tendríamos que haber conversado en privado y no se habló en su momento. Y quedó esa chispa que tal vez a mí se me pasó, porque yo procesé la separación antes de concretarla y ella no, y quedó esa espina”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

