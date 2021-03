Gianinna Maradona cargó contra Morla, Luque, Cosachov y Díaz: “Estos hijos de p... siguen viviendo como si nada”

Gianinna Maradona se descargó contra el entorno de Diego Maradona

A cuatro meses de la muerte de Diego Maradona, siguen los chispazos entre sus hijas y el entorno que formó parte de la cotidianeidad del astro en sus últimos meses de vida. Este sábado, Gianinna Maradona se descargó en Twitter contra el abogado Matías Morla, el neurocirujano Leopoldo Luque, y los psicólogos Carlos Díaz y Agustina Cosachov.

La hija del Diez le dio retweet al mensaje que hace dos días publicó la usuaria @alejandritagre, quien no tiene relación alguna con la familia Maradona. “Hoy a cuatro meses de tu injusta partida ! Si la Justicia No los Condena! Nosotros vamos hacer Justicia Social por estas Lacras/ RT #DiegoEterno”, escribió para acompañar las fotos de Morla, Luque, Díaz y Cosachov, las cuáles son capturas que realizó Dalma en su Instagram, en la previa a la marcha “Justicia Por Diego”.

Gianinna replicó este mensaje con una leyenda concreta: “ Y estos hijos de puta siguen viviendo como si nada ”.





El tweet de Gianinna Maradona en el que disparó contra Matías Morla, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz

En la noche del viernes, Gianinna se encontró con que su cuenta de Instagram había sido bloqueada temporalmente. “Mi cuenta de IG. Pasaron cosas”, escribió entonces en Twitter, posteando una captura de la aplicación que decía que su cuenta se había “bloqueado temporariamente”, tras haberse detectado “actividad sospechosa”. “Es probable que tu cuenta haya dejado de ser segura tras introducir tu contraseña en un sitio web cuyo diseño se parece al de Instagram. Este tipo de ataque se conoce como ‘phishing’”, decía el mensaje que recibió la hermana de Dalma.

Por su parte, la mayor de las hijas de Villafañe, hizo una fuerte denuncia desde sus historias. “¡Nos quieren silenciar bloqueando las cuentas de IG! ¿Hay más patético? La cuenta de mi hermana está suspendida...”, posteó. Y Gianinna anunció que iba a seguir subiendo audios de las personas investigadas por la muerte de su padre a través de Twitter. En ese sentido, mostró capturas de audios que subirá a la brevedad: uno que lo tiene como protagonista a Víctor Stinfale y otro, de 33 minutos, de Leopoldo Luque.

Las capturas que Dalma Maradona publicó en su Instagram y fueron republicadas por un usuario de Twitter

El bloqueo de Instagram ocurre unos días después de que Dalma y Gianinna dieran una dura advertencia ante estas personas que rodearon a Maradona en sus últimos días. “A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos... ¡A todos! Me van a tener que matar para que me calle la boca... Y los voy a nombrar a todos esta vez... ¡Mafiosos HDP, no les tengo miedo! “, escribió Dalma en una de sus Instagram Stories. Y, un rato más tarde, su hermana Gianinna republicó este mensaje y agregó la siguiente leyenda: “¡Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy”, dijo. Y luego apuntó directamente contra Stinfale, aunque sin nombrarlo: “Me das asco, vos y tu mierda de Speed. Me van a tener que matar a mí también”.

Estos comentarios se dieron después de que se difundiera una conversación entre Stinfale y Luque, en el que fustigaban a Dalma y Gianinna. “Ojo que empezó la guerra. Bomba”, le dice Stinfale a Luque. La respuesta del neurocirujano, con groserías para Dalma y Gianinna, fue la siguiente: “Me chupa la pija la gorda forra esa. Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos sólo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando. Que las gordas sigan hablando. Olvidate, papá”.

