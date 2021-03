Marcelo Tinelli se refirió a la salud de Soledad Aquino: “Está mejorando lentamente, pero es muy fuerte y va a salir adelante”

Cande Tinelli con su mamá Soledad Aquino. La ex mujer de Marcelo Tinelli está internada en terapia intensiva (Verónica Guerman – Teleshow)

Esta semana Soledad Aquino fue internada en la clínica Trinidad, ubicada en el barrio porteño de Palermo, luego de haber sufrido una hemorragia digestiva . La ex mujer de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria Tinelli, se encuentra en terapia intensiva. Tanto sus familiares como sus amigos cercanos le enviaron mensajes de ánimo a través de las redes sociales deseándole una pronta recuperación.

En la madrugada del sábado, alrededor de las 5 de la mañana, el conductor de ShowMatch -que vuelve a fines de abril por la pantalla de El Trece- no podía conciliar el sueño. Y, cómo viene haciendo habitualmente, abrió el grifo de las preguntas para sus seguidores en Instagram: “Desvelado voy a responder 20 preguntas. Los leo y los quiero mucho”, anunció.

Alguien le preguntó: “Marce, ¿cómo está la mamá de Mica y Cande? ¡Muchos éxitos este año!”. Y Tinelli respondió: “Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a ella con Mica y Cande. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar”, dijo sobre su ex mujer, aunque sin especificar su diagnóstico.

La Instagram Story de Marcelo Tinelli hablando sobre el estado de salud de Soledad Aquino (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Luego de haberse separado de Tinelli, Soledad Aquino cultivó un bajo perfil y sus apariciones mediáticas, además de ser contadas, casi siempre suelen ser junto a sus do hijas. Tiene 59 años y entre sus aficiones, está el baile flamenco, el arte y también su adoración por los caballos, afición que comparte con su heredera menor, Cande.

Por su parte, Lelé -que acaba de regresar de Europa tras acompañar a su pareja Coti Sorokin a una gira de conciertos- compartió esa publicación de su papá. Luego, en otra de sus Instagram Stories, dijo: “Extraño a mi familia, mucho. Ensamblada, como sea. Eso da igual”, puso a modo de epígrafe a una foto retro donde puede verse a Marcelo y Soledad Aquino junto sus hijas. Y además de etiquetar a sus padres, también lo hizo con todos sus hermanos y con Guillermina Valdés, la actual mujer de Tinelli. Luego subió otra, una selfie acompañada por un mensaje de gratitud: “Gracias por todos sus mensajes de amor. Perdón si no respondo, sepan entender”, dijo Cande.

La Instagram Story de Cande Tinelli agradeciendo los mensajes por parte de sus seguidores (Foto: Instagram @candelariatinelli)

“Familia” es una palabra clave para entender la dinámica de los Tinelli. Por eso mismo, en la serie de preguntas a Marcelo, otra persona le dijo: “No es pregunta, ¡pero sos un papá increíble! Y me encanta tu familia. “Gracias. Amo a mis 5 hijos y me gusta estar presente siempre con ellos”, le respondió el conductor.

“Estoy desvelado y me gusta escribir. La segunda ola de coronavirus está entre nosotros. Cuídense mucho. Respeten los protocolos. No es joda. 13 mil casos en todo el país ayer”, anunció Tinelli a la hora de abrir al juego de las preguntas y respuestas con sus seguidores. Tocó varias temáticas, entre ellas la situación actual de San Lorenzo, algo que preocupa a sus fanáticos.

“Estoy más firme y con más fuerza que nunca para transitar este momento futbolístico difícil de San Lorenzo. Me motivan más las malas que las buenas. De ahí sale lo mejor. El club está bien. Con una deuda lógica, que venimos arrastrando hace varios años y que vamos cumpliendo de a poco. Gracias por tantos mensajes de apoyo. Y para aquellos que insultan y critican en redes, les mando mis más sincero abrazo de alas negras. Vamos Ciclón. Juntos lo vamos a sacar adelante”, dijo Marcelo sobre el club de fútbol que preside.

