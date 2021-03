Pampita le respondió a Gerardo Romano: “Somos los mínimos indispensables y respetamos distancia y barbijo”

Pampita le respondió a Gerardo Romano (Video: "Pampita Online", Net TV)

El pasado lunes 22, Gerardo Romano iba a estar de invitado en Pampita Online (Net TV), pero a último momento y luego de haber ingresado al estudio, decidió retirarse. ¿El motivo? “Abrí la puerta y había mucha gente. Me pareció riesgoso”, le explicó el actor a Teleshow.

La noticia generó revuelo, ya que volvió a ponerse en foco si los canales de televisión están cumpliendo con todos los protocolos necesarios para frenar los contagios de coronavirus. Para despejar todo tipo de dudas al respecto, Pampita abrió el programa del viernes mostrando el detrás de escena del programa que conduce.

“Me están preguntando mucho cuando llego acá al canal, ¡siempre hay cámaras ahí en la puerta! Quieren saber qué fue lo que pasó con Gerardo Romano. La verdad es que yo no lo llegué a ver en el piso. Se ve que entró y se fue muy rápido. No me lo crucé, no lo ví”, comenzó contando Ardohain. “Suele pasar que muchos invitados en el momento nos cancelan, no llegan, tienen un inconveniente, te avisan en el momento... estamos acostumbrados, siempre tenemos dos invitados por día, así que estamos muy bien con el tema de los invitados”, agregó.

Y luego contó que se enteró de la deserción de Romano “en el momento, en el programa. Me dijeron: ‘No, Gerardo no sale’. Pero yo no sabía ni si había llegado a estar en el estudio ”.

Acto seguido, pidió que las cámaras que apuntaban hacia ella, hagan un paneo general al detrás de escena: “Les quiero mostrar a ustedes que están del otro lado quiénes somos los que estamos acá en el estudio y cuántos somos. Les puedo asegurar que no hay nadie que no sea absolutamente indispensable”, dijo Pampita.

Y describió: “Lo vemos allá a José María (Muscari, invitado del viernes) allá atrás, con su camisita, esperando su turno, con barbijo, respetando la distancia. Tenemos tres cámaras, nuestra locutora, nuestro productor acá. Bueno, no somos más que estos. Todos respetando la distancia y con barbijo... es lo mínimo para salir al aire. En cualquier programa hay más o menos cinco personas detrás de cámara. Todos venimos listos, no tenemos ni maquillador, ni peinador, ni acompañante, ni amigo. No hay ni siquiera lugar para que alguien se siente, no hay tribuna, ni nada . Esto es lo que somos en Pampita Online y esta es la cantidad de gente que necesitamos para hacer lo mínimo indispensable, que es hacer este trabajo todos los días”.

“Y los panelistas también se van rotando, no vienen todos todos los días. Si había dudas, creo que con estas imágenes, estamos”, cerró Pampita.

Cuando la producción de Pampita Online convocó a Gerardo Romano para que fuera al programa, el actor puso una sola condición: que en el estudio hubiera la menor cantidad de personas posible

Cuando la producción de Pampita Online convocó a Gerardo Romano para que fuera uno de los primeros invitados de la nueva temporada, el actor puso una sola condición: que en el estudio hubiera la menor cantidad de personas posible. De esa manera, solo estaría la modelo y conductora –que le haría la entrevista–, el actor –en carácter de invitado–, un asistente de producción en el piso –para que guiara a Pampita durante el aire– y los camarógrafos –que harían su trabajo y no podía prescindirse de ellos–.

Romano enfatizó el hecho de mantener la distancia social y no estar en contacto con tanta cantidad de personas en un ambiente cerrado. Sin embargo, cuando Gerardo ingresó al estudio, ubicado en Cabrera y Ravignani, en el barrio porteño de Palermo, no se quedó conforme con lo que vio y decidió retirarse antes de salir al aire y realizar la entrevista pautada.

“Aunque la gente se hubiera ido, los bichos iban a quedar en el aire...”, continuó quien, por su edad, integra el grupo de pacientes de riesgo que deben tener mayores cuidados. “No me fui enojado ni molesto. Me dio aprehensión, tuve miedo de contagiarme en un ambiente riesgoso”, agregó, y aclaró la versión de que había abandonado el ciclo en medio de un escándalo.

Cuando se retiró de la productora, le envió un mensaje al equipo de producción en el que le explicó lo que había sucedido. “Les dije que no era lo que habíamos acordado. Es cuestión de cuidarse. Nada más”, aseveró Gerardo Romano, quien ya había estado como invitado al ciclo de la modelo en retiradas ocasiones. Algunas en el estudio, antes de la llegada de la pandemia, y otras, a través de videollamada. “Lo lamento por Pampita, que es un encanto”, expresó quien desea volver a coordinar otra entrevista en la que se puedan mantener las condiciones sanitarias.

