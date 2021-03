Juana Viale vuelve a la televisión: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff para competir con la nieta de Mirtha Legrand

Juana Viale y Andy Kusnetzoff competirán por el rating a partir de este fin de semana

El último fin de semana de marzo va a plantear una fuerte competencia por el rating en la pantalla chica. Por un lado, Andy Kusnetzoff presentará su segundo programa del 2021. Por otro, Juana Viale volverá a El Trece en su segundo año al frente del clásico ciclo de su abuela, quien no regresará a la televisión hasta que complete su vacunación contra el COVID. “Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen! Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, había dicho Mirtha en diálogo con Teleshow.

En el caso de Telefe, a las 22 horas, el canal emitirá PH, conducido por Andy Kusnetzoff, y que en esta oportunidad contará con las presencias de Moria Casán, Leticia Siciliani, Soledad Fandiño, Jonás Gutiérrez y Rocío Quiroz en el punto de encuentro. La primera emisión de este año sorprendió por su escenografía renovada, y nuevas secciones que se sumaron a las que ya eran un clásico del programa.

Barili, Cormillot, Sbaraglia, Kusnetoff, Ardohain, Xipolitakis, fueron los invitados del regreso de PH (@vickyxipolitakis)

El debut de la nieta de la Chiqui será también en el mismo horario, con La Noche de Mirtha, y una apertura que promete. La hermana de Nacho Viale hará un show acompañada por Martín Bossi, con la dirección de Valeria Ambrosio, coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge, la música de Juan Blas Caballero y la dirección de cámaras por Pablo del Pozo.

Luego de la impactante apertura, Juana se sentará a la mesa con cuatro reconocidas figuras: Bossi, quien vuelve al teatro con “Comedy Tour”; los conductores Matías Martin y Darío Barassi, y Diego Leuco quien traerá a la mesa temas de actualidad, política y una sorpresa con una faceta desconocida de él. El domingo, almorzará con el periodista Nelson Castro, la actriz y conductora Soledad Silveyra, el músico, comediante y conductor Jey Mammon y el cantante Ulises Bueno. Los programas conducidos por Juana contarán con una renovada escenografía de 500 metros cuadrados, que incluirá 105 metros de pantalla y una reluciente cocina incorporada en la que la chef Jimena Monteverde, quien se encargará de preparar los platos que disfrutarán la conductora y sus invitados.

Días atrás, la hija de Marcela Tinayre publicó en Instagram un video acompañada por el humorista, a modo de adelanto de la apertura. “Estoy acá, junto a Martín Bossi, y vamos a hacer algo juntos. ¿Se imaginan qué?”, dice la conductora mirando a cámara. Luego, lo mira al humorista y se terminan riendo. Ambos están con ropa deportiva, en un ensayo.

Juanita Viale y Martín Bossi en un ensayo (@juanavialeoficial)

Durante uno de esos ensayos, ya hubo algunos roces como pudo verse en un video que compartió Bossi en la red social el pasado jueves, bajo el título de “Infraganti”. En las imágenes, ambos están haciendo una coreografía en plena avenida cuando empiezan a discutir.

“¡Te perjudicas!”, grita Martín. “¡Te perjudicás vos! No voy a seguir”, le responde Juanita. “Yo nací para bailar, no me faltes el respeto”, le contesta el humorista. Mientras están peleando a los gritos en la calle se les acerca una persona que al parecer es un fotógrafo. “Vino la prensa”, dice Bossi. “Lo llamaste vos. Te encanta la prensa”, le contesta la conductora. Luego, la hermana de Nacho Viale se queja porque están ensayando a la madrugada en medio de la calle. “Estoy harto de tus caprichos”, le responde el actor y se tira al piso. Unos segundos más tarde, sale corriendo por medio de la avenida. “Que se mate tranquilo... Ahora se cree Forrest Gump”, finaliza Juanita en este divertido video

El ensayo de Juana Viale y Martín Bossi en plena calle que terminó en pelea





